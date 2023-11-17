Польша усиливает ПВО на границе с Беларусью необычным способом 1 17.11.2023, 8:55

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Началась реализация проекта Barbara.

Польша усиливает систему ПВО на границе с РФ, Беларусью и Украиной с помощью аэростатов, которые массово применялись еще во времена Второй Мировой войны.

Об этом сообщается в Facebook польского призывного центра в Сандомире.

В Польше приступили к реализации проект Barbara, который опирается на аэростаты. Сообщается, что радиотехнические войска Польши планируют сформировать аэростатический батальон на четыре аэростатных поста до 2026 года.

Если ранее аэростаты использовались в качестве средств заграждения для самолетов, то теперь они выполняют функцию носителей радиолокационных станций. По плану они должны стать дополнением к системе противовоздушной обороны страны. Аэростаты с РЛС служат в роли стационарных средств обнаружения низколетящих целей – крылатых ракет, или дронов.

Польская армия планировала использовать аэростаты в качестве элемента ПВО еще в 2017 году. Но только в мае 2023 года правительство страны направило официальный запрос на закупку аэростатных систем в США.

Известно, что аэростаты будут развернуты на границе с Беларусью и Калининградской областью РФ, а также на юго-востоке страны у границы с Украиной.

Отметим, что в последние годы Польша активно проводит политику модернизации собственной армии, что проявляется в закупке современных образцов вооружения, а также в создании и восстановлении боевых подразделений.

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