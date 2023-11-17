«Народ Беларуси заслуживает собственного независимого и демократического государства» 1 17.11.2023, 9:00

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Великобритания, Канада и ряд европейских стран потребовали немедленно освободить всех политзаключенных.

Великобритания, Канада и другие страны 16 ноября выступили с заявлением в адрес Постоянного совета ОБСЕ о ситуации с правами человека в Беларуси. Они призвали к свободным выборам и немедленному освобождению всех политических заключенных.

Заявление, приуроченное к Международному дню солидарности с Беларусью, который отмечался 12 ноября, зачитала посол Канады в Великобритании Джослин Киннер. Она выступила от имени своей страны, а также Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

В своей речи посол напомнила, что в Беларуси уже более трех лет продолжаются репрессии против гражданского общества, независимых СМИ, правозащитников, не менее 1500 человек находятся за решеткой по политическим мотивам (на самом деле эта цифра в несколько раз больше — ред.).

Принятое властями законодательство еще больше ограничило политические права, свободу собраний, объединений и выражения мнений, а также расширило применение смертной казни, добавила она.

К тому же в феврале 2022 года Россия использовала территорию Беларуси в качестве плацдарма для вторжения в Украину, а белорусский режим проводит репрессии в отношении тех, кто выражает свое несогласие с войной или поддержку украинскому народу, говорится в заявлении.

«Ни одно из этих политических решений, похоже, не учитывает желания или интересы белорусского народа. Народ Беларуси заслуживает собственного независимого, демократического государства, свободного от вмешательства и подчинения России», — утверждают авторы.

Они напомнили, что парламентские выборы в Беларуси намечены на 25 февраля 2024 года, а следующие президентские выборы состоятся в 2025 году.

«Мы призываем к проведению свободных и справедливых выборов в Беларуси без вмешательства, запугивания и страха преследования, в полном соответствии с международными стандартами. Необходимо уважать свободу выражения мнений и объединений, в том числе независимых СМИ и политических партий. Все потенциальные кандидаты должны иметь возможность баллотироваться, не опасаясь ареста или репрессий. Необходимо пригласить международных наблюдателей. Гражданскому обществу должна быть предоставлена возможность играть свою роль по привлечению к ответственности правительств и политических деятелей», — говорится в заявлении.

Авторы также призвали к немедленному освобождению политзаключенных, прекращению нарушений прав человека и диалогу, «уважающему волю и права человека». Они заявили, что «твердо солидарны с народом Беларуси и будут продолжать призывать Беларусь к выполнению своих обязательств в рамках ОБСЕ и соблюдению своих международных обязательств, включая защиту прав человека и демократических свобод своего народа».

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