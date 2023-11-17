Луна. Сцена. «Лебединое озеро» Телеграм-канал «СерпомПо»

17.11.2023, 9:02

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И все «награды» разом потускнеют.

Вчера Путин наградил избирательную Памфилову («матушку Пеньковну») очередным орденом, и как-то вдруг оказалась, что она скоро станет кавалером «полного банта» за «заслуги перед Отечеством».

Но что же само Отечество?

Оно считает, что данный «почти полный кавалер» Памфилова, а также другие, осыпанные при позднем Путине сверх меры орденами и медалями, имеют перед самим Отечеством заслуги?

Или же это личные награды Путина за заслуги перед его руководством? Оценка того, что он сам и его администрация считают?

Наверное, последнее. И вместе с Путиным, скорее всего, уйдут наградные «заслуги» многих. Даже если они записаны в законах, предусмотрены привилегии. Все это будет пересмотрено.

Призрачный, временный, прерывистый характер нынешнего руководства России – это, пожалуй, то, что «дано в ощущениях». То же касается и наград этого руководства, ставших ритуалом и рутиной. Луна. Сцена. «Лебединое озеро». Разом потускневшие награды. Новая жизнь.

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