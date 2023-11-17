Украинская армия начала наступление на границе Донецкой и Запорожской областей 17.11.2023, 9:19

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Россиян выбили с позиций.

Украинские войска начали наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей и отбили некоторые позиции в этом районе. Также продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и 15 ноября подтвердили территориальные завоевания вблизи Работино.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

По сообщениям ISW, 16 ноября российские войска провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и не добились подтвержденных успехов.

На кадрах, опубликованных 15 ноября, предположительно показаны штурмовые подразделения российских войск, штурмующие украинские позиции близ Ивановки.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки и Надии.

Российский военный блогер заявил, что боевые действия продолжаются в районе Тимковки.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил 16 ноября, что российские военные перебросили подразделения первоначально с дальнего востока России в район Сватово.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 16 ноября опубликовал видеозапись, на которой предположительно видно, как группа чеченского спецназа управляет беспилотниками в Серебрянском лесничестве к юго-западу от Кременной.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки близ Синковки, бывшего населенного пункта Загоруйковка и близ Диброва.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, украинские войска продолжали наступательные операции к югу от Бахмута 16 ноября, но не добились подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции к югу от Бахмута.

Министерство обороны России заявило, что подразделения российских войск отразили украинские атаки в районе Бахмута и Клещиевки. Российские блогеры утверждали, что украинские и российские войска продолжают бои за высоты близ Клещиевки.

Один российский блогер утверждал, что украинские войска продвинулись к юго-востоку от Андреевки. 15 ноября российские военные блогеры заявили, что украинские войска безуспешно атаковали юго-запад от руин Майорского бетонного завода.

Российские войска продолжали наступательные операции под Бахмутом 16 ноября, но подтвержденных успехов не добились.

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили 24 российских атаки в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Российские блогеры утверждали, что российские войска продвигаются «метр за метром» от Берховского водохранилища в направлении Богдановки.

Российские СМИ заявили, что 15 ноября российские войска захватили ранее утраченные позиции вдоль железнодорожной линии в районе Андреевки и Клещиевки.

Как сообщает ISW, российские войска продолжили наступательные операции в районе Авдеевки 16 ноября и недавно подтвердили наступление в неустановленную дату. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 16 ноября, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки

15 и 16 ноября российские блогеры утверждали, что российские войска захватили несколько позиций вблизи Авдеевского коксохимического завода и террикона, а также что Степовое - оспариваемая «серая зона».

Российские блогеры 16 ноября утверждали, что российские войска также продвинулись к северо-западу от Красногоровки в направлении Бердычей.

Российский военный блогер заявил, что российские войска пытаются избежать потерь личного состава во время своих атак под Красногоровкой. Российские источники также утверждали, что российские войска продвигаются в юго-восточную промышленную зону Авдеевки вдоль дороги Ясиноватая и захватили по меньшей мере половину промышленной зоны Авдеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Новокалиново и Авдеевки, а также восточнее Степового и Первомайского.

Известный российский военный блогер заявил, что российские войска также атаковали близ Северного.

Министерство обороны России 16 ноября заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Георгиевки. Российские войска безуспешно атаковали запад и юго-запад от Донецка.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали близ Марьинки и Новомихайловки.

Российский источник опубликовал видеозапись 16 ноября, утверждая, что на ней изображены элементы российских войск, действующие в направлении Марьинки.

16 ноября Министерство обороны России заявило, что российские войска также отразили украинские атаки в районе Новомихайловки.

Южная ось

Украинские войска начали наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей 16 ноября и подтвердили продвижение в неустановленную дату. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 16 ноября, видно, как украинские силы отражают российские атаки к западу от Новодонецкого, и подтверждается, что украинские силы отбили некоторые позиции в этом районе в неустановленную, но, вероятно, недавнюю дату.

По сообщениям ISW, 16 ноября российские войска продолжали наступление вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, но не добились заявленных или подтвержденных успехов.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска предприняли безуспешные атаки вблизи Старомайорского, Пречистовки и Новодаровки.

Известный российский военный блогер заявил, что российские войска безуспешно атаковали близ Старомайорского. Другой блогер указал, что подразделения российской армии действуют в районе между Гуляйполе и Великой Новоселкой.

По словам ISW, 16 ноября украинские войска продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области и 15 ноября подтвердили территориальные завоевания вблизи Работино.

Российский блогер опубликовал и разместил по геолокации кадры от 15 ноября, на которых российские войска наносят удары по украинским позициям непосредственно к западу от Работино, что указывает на незначительное продвижение ВСУ. Российские источники утверждали, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Копани, Ровного, Новопрокоповки, Вербового и в направлении Новофедоровки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец оценил, что украинские силы, вероятно, достигли некоторых успехов в направлении Новопокровки и отделены только одной лесополосой от населенного пункта, обороняемого российским полком ВДВ. Машовец добавил, что украинские силы, по-видимому, незначительно отразили действия частей российской бригады в направлении Копани несколько дней назад и продвинулись ближе к Нестерянке.

Как отмечает Институт, 16 ноября российские войска начали наступление на украинские позиции близ Работино, но не добились подтвержденных территориальных завоеваний.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Работино и к западу от Вербового.

Машовец заявил, что подразделения одного российского полка, по-видимому, потеряли контроль над высотами к северо-западу от Вербового, что осложняет оборону Россией северо-западной окраины населенного пункта.

Машовец отметил, что подразделения российских войск ведут интенсивные бои на линии Нестерянка-Копани. По его словам, у командования российскими войсками есть строгий приказ удерживать линию Нестерянка-Копани «при любых обстоятельствах», но ISW не может независимо проверить это утверждение.

По словам российских источников, 16 ноября российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Васильевки на западе Запорожской области. Официальный представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов 16 ноября заявил, что российские войска продвинулись на 500-600 метров в районе Пятихаток.

Российские блогеры также утверждали, что боевые действия продолжаются близ Пятихаток и что российские войска захватили несколько неуказанных позиций в этом районе.

По сообщениям ISW, 16 ноября украинские войска продолжили более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области и, по-видимому, продвинулись в районе Крынков.

На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 15 ноября, видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям в северо-восточной части Крынков, что указывает на то, что украинские силы, вероятно, продвинулись в этом районе.

Известный российский милблогер заявил, что бои продолжаются близ Поймы, Пищановки и Крынков.

Российский военный блогер заявил, что украинские войска предприняли неудачную попытку высадки в районах Антоновского автомобильного моста и малого железнодорожного моста в шести километрах к востоку от Антоновского моста.

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