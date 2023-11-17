В Бобруйске шьют «безопасные штаны» для мужчин 17.11.2023, 9:56

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Конспирология или незаменимая вещь?

В городах по всей Беларуси стали замечать штаны отечественного производства с интересной функциональной особенностью — карманом, защищающим от «излучения мобильного телефона».

Большая нашивка гордо заявляет об этой особенности — видимо, производитель считает ее своей фишкой. Разбираемся, сколько в этом пользы, а сколько конспирологии.

Производят такие штаны и шорты в Бобруйске, на фабрике «Бобруйсктрикотаж» (бренд которой теперь носит модное название TRIK TOK). Вредное излучение, по мнению производителей, должна устранять специальная более толстая подкладка в карманах. Год назад стоимость «безопасных» штанов была 31 рубль, пишет onliner.by.

Интересно, что в конце нулевых в том же Бобруйске на фабрике «Славянка» производили костюмы для школьников с защитой от излучения мобильников, и они пользовались спросом.

Сначала журналисты были настроены скептически, но потом обратились за комментарием в Институт радиобиологии НАН и очень удивились тому, что им рассказали.

— В нашем институте более десяти лет проводился уникальный эксперимент: мы изучали влияние электромагнитных волн сотовой связи на мужскую репродуктивную функцию. В ходе него мы подвергли хроническому облучению волнами сотовой связи три поколения крыс. И результаты нас удивили: у каждого нового облученного поколения половое созревание начиналось раньше, чем у предыдущего. Люди, не связанные с биологией, скажут: «Так это же круто!» Но на самом деле это означает только одно — преждевременное старение организма, — рассказывает заведующая лабораторией устойчивости биологических систем, кандидат биологических наук Наталья Чуешова.

Такой эксперимент решили провести из-за ухудшающейся по всему миру статистики по мужскому бесплодию. Если раньше случаи женского и мужского фактора делились примерно поровну, то теперь в 70% случаев, когда пара не может забеременеть, патологию находят именно у мужчин, заверила научный работник.

А еще норму активности спермотозоидов в эякуляте понижают уже не первый год. То, что сейчас считается здоровыми показателями, еще двадцать лет назад было бы отклонением.

— Конечно, нельзя винить в этом только мобильные телефоны. Но нам было важно проверить их влияние отдельно, в специальных условиях, что на людях сделать невозможно. Вдобавок к раннему половому созреванию, показатели качества эякулята у наших крыс тоже снижались от поколения к поколению. Это при том, что наше облучение было даже слабее тех цифр, которые допускает санэпидемстанция: 7,3 микроватта на см² против нормы в 10.

Это не значит, что нужно бить тревогу, выбрасывать мобильные телефоны и надевать шапочки из фольги (и нижнее белье, видимо, тоже). Крысы не люди, да и таких стерильных условий, как в эксперименте, в жизни не бывает. Но, как говорит Наталья Чуешова, плохо влиять на репродуктивную функцию именно молодых организмов мобильный телефон определенно может. И это теперь подтвержденный экспериментально факт.

Вообще, страшилки о том, что излучение от мобильного телефона вызовет рак или может свести с ума, распространялись среди белорусов в нулевых. Тогда мобильные технологии были еще не до конца изучены, а популярный оператор Dialog сделал неплохие деньги на продаже специальных трубок, работающих на «безопасной для человека волновой частоте».

Нельзя сказать, что опасения людей были совсем беспочвенны. Вокруг новых технологий всегда появляется множество слухов. К тому же в 2011 году, к примеру, ВОЗ и Международное агентство по изучению рака действительно поместили радиоизлучение сотовых телефонов в список канцерогенов, «возможно опасных для человека». Однако уже в 2014-м та же ВОЗ заявила, что, согласно ее исследованиям, за 20 лет активного пользования мобильными телефонами и повсеместного распространения сотовой связи не нашлось подтверждения неблагоприятных последствий для здоровья людей. О влиянии на репродуктивную систему мужчин уточнений не было.

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