Путину официально запретили въезд в Армению 17.11.2023, 10:02

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Его могут арестовать.

Армения официально стала 124-й страной-участницей МУС, о чем заявил постпред в ООН Мгер Маргарян.

Еще 3 ноября армянский парламент ратифицировал Римский статут. А Грузия стала первой страной Южного Кавказа, которая ратифицировала Римский статут.

Со среды, 15 ноября, 2023 года Путину официально запрещен въезд в Армению, так как местная власть его должна задержать по ордеру МУС.

Еще 14 ноября Ереван в лице Маргаряна вручил ратификационную грамоту на хранение Генсеку ООН.

Это был заключительный шаг Еревана, чтобы стать 124-м членом-участником МУС. Представитель Армении по правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что МУС рассматривает дела в отношении преступлений против человечества, военной агрессии и геноцида.

Ереван планирует применить МУС в отношении Азербайджана за все военные преступления в ходе боевых действий, включая насильственную депортацию.

Изначально в МИД Армении заявили, что ратификация Римских статутов не направлена против Путина.

Однако в Кремле заявили, что все равно такой шаг будет воспринят негативно со стороны России.

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