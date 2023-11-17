Армия Израиля показала новые гигантские туннели ХАМАСа под больницей Аль-Шифа 17.11.2023, 10:08

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В сети подземных ходов обнаружили много интересного.

Армия обороны Израиля выявила очередную сеть туннелей террористов ХАМАСа, расположенную под больницей Аль-Шифа в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Так, на территории медучреждения был обнаружен вход в туннель, в котором хранится огромное количество оружия боевиков.

Также израильские военные нашли автомобиль и боеприпасы на территории больницы, которая служила укрытием для ХАМАСа после совершения резни 7 октября.

В пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что комплекс больницы очень большой и силы ЦАХАЛа работают систематически и без спешки. Поиск террористической инфраструктуры на территории учреждения продолжается.

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