Армия Израиля показала новые гигантские туннели ХАМАСа под больницей Аль-Шифа
- 17.11.2023, 10:08
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В сети подземных ходов обнаружили много интересного.
Армия обороны Израиля выявила очередную сеть туннелей террористов ХАМАСа, расположенную под больницей Аль-Шифа в Газе.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Так, на территории медучреждения был обнаружен вход в туннель, в котором хранится огромное количество оружия боевиков.
Также израильские военные нашли автомобиль и боеприпасы на территории больницы, которая служила укрытием для ХАМАСа после совершения резни 7 октября.
В пресс-службе Армии обороны Израиля уточнили, что комплекс больницы очень большой и силы ЦАХАЛа работают систематически и без спешки. Поиск террористической инфраструктуры на территории учреждения продолжается.