Украинский спецназ уничтожил российский «Урал» с иранскими снарядами для «Градов» 1 17.11.2023, 10:30

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«Взрывную» цель бойцы ВСУ поразили на Южном направлении.

Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили грузовик российских оккупантов «Урал-4320» с боекомплектом для реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также повредили саму установку.

Об этом сообщает Telegram-канал ССО ВСУ.

«Взрывную» цель захватчиков украинские защитники обнаружили на Южном направлении.

Этот грузовой автомобиль с боекомплектом противника был замаскирован, но спрятать технику россиянам от операторов аэроразведки ССО не удалось. Спецназовцы навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами «Уралу» интервентов с иранскими снарядами.

«Экипаж БпАК оперативно скорректировал по целям огонь артиллерии подразделений Сил обороны, а также применил для ударов собственные FPV-дроны», - говорится в публикации.

В результате прицельной работы бойцов был уничтожен вражеский «Урал-4320» с БК для РСЗО БМ-21 «Град», а также повреждена сама РСЗО.

Согласно данным разведки, в грузовике российских захватчиков было 55 реактивных снарядов иранского производства.

В ССО также обнародовали видео этой операции на Южном направлении.

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