Встреча Байдена и Си: для России уже начались неприятности Алексей Голобуцкий

17.11.2023, 10:37

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РФ становится объектом в «зоне исторических интересов» Китая.

Си Цзиньпин на саммите АТЭС: «Возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой “нетерпимые последствия» для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран».

Китай хочет новый двуполярный мир: с зоной влияния США и зоной влияния КНР?

Фактически именно как демонстрацию таких амбиций можно воспринимать слова Си. Но США – что администрация Белого дома, что сенаторы и конгрессмены – не готовы признавать Китай равным себе и предоставлять ему соответствующие роли «второго гегемона» преференции.

В контексте перспектив России это заявление вообще звучит досадно для Кремля: РФ становится объектом в «зоне исторических интересов» Китая. Именно так ее подал Си.

Фактически РФ от претензий хотя бы на региональное, а может, и мировое (с помощью ядерной дубинки) лидерство сползла к роли закрытого маргинального ресурсного анклава хозяина-Китая. С активно формируемым культом мессии-страдальца за правду.

Для Украины это означает перспективу маргинализации возможного переговорного процесса: «Кому там интересно, на что претендует ресурсный придаток? Отдайте, что там хочет США для Украины, мы уже обо всем за вас договорились». Да, о чем-то конкретном говорить очень рано. Но вообще ситуация движется именно в сторону подобного развития событий.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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