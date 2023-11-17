Почему белоруски едут рожать в Аргентину и сколько это стоит 16 17.11.2023, 10:46

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Можно получить интересные бонусы.

В последнее время некоторые белоруски отправляются рожать за океан, а одна из белорусских клиник даже предлагает официальное сопровождение родов за рубежом.

Издание Blizko.by посмотрело, что предлагают, сколько денег нужно брать с собой в Аргентину и какие бонусы можно получить от родов на чужбине.

Звездные роды

Например, чуть больше месяца назад в Буйэнос-Айресе родила дочку известная российская актриса Ольга Кузьмина — она замужем за белорусом Евгением Апанасевичем.

«Перелет мы планировали заранее, и никаких сюрпризов не было. Мы собирали все необходимые документы, справки, я консультировалась с врачом… — рассказывала звезда российских сериалов в соцсетях. — Решение лететь в Аргентину было принято совместно — как с большой радостью и предвосхищением, так и с долей сомнений и переживаний. Но не стоит забывать, что безумные решения — это часть нашего стиля. Поэтому в итоге мы все же оказались на другом континенте…»

Сейчас в Буэнос-Айресе с мужем и ребенком находится известный белорусский блогер Ольга Жадеева. Ольга вот-вот должна родить шестого ребенка. Предыдущих деток Ольга рожала в Беларуси.

«2 рейса по 6 и 18 часов на 35 неделе беременности — и мы в Аргентине», — рассказывала Ольга. — Разница с Беларусью по времени — 6 часов».

Блогер рассказала, как искала жилье в Аргентине.

«Обычно рекомендуют сначала заселиться в отель и искать варианты уже на месте, потому что местный рынок жилья слишком специфичен: ожидание по фото сильно отличается от реальности, множество нюансов, которые могут значительно ухудшить качество жизни. Но надо понимать, что неделя в отеле стоит примерно столько же, сколько месяц в квартире. А потом приходится тратить время и силы на поиск и передвижение.

Мы рискнули и выбрали квартиру снятую. Нам повезло: ни одного момента не разочаровано. Дом с охраной, красивый зал, есть бассейн и тренажерный зал. Район уважаемый и атмосферный. Квартира тихая, новый ремонт, высококачественная сантехника, есть все необходимое, посудомоечная машина и стиральная машина (здесь это редкость), 2 ванные комнаты. Хозяин даже позаботился о новом белье и полотенцах!»

Почему Аргентина?

Согласно мировому рейтингу стран по уровню медицины, Беларусь занимает 81 место, Россия — 58, а Аргентина — 33. Частные госпитали в Аргентине оснащены по последнему слову техники и ни чуть не уступают госпиталям в США. Для граждан многих стран, в том числе и Беларуси, предусмотрен безвизовый въезд на 90 дней с возможностью продления безвизового пребывания.

Роды в Аргентине обеспечивают новорожденному гражданство по праву почвы. А вместе с ребенком получить аргентинский паспорт могут и его родители.

Что дает аргентинский паспорт? Право на безвизовые путешествия в 170 стран мира, включая страны ЕС, Великобританию, Японию, Новую Зеландию. А визы в США аргентинцам выдаются обычно сразу на 10 лет.

Цена вопроса

Роды в частном госпитале в Аргентине стоят в разы дешевле, чем, например, роды в клинике такого же уровня в США или Европе, говорят в белорусском медцентре.

Стоимость пакета по организации родов в Аргентине — около 2500 у.е. Для сравнения: а вот какие цены на роды в некоторых других странах: Чили — 5000 долларов, США — 18000 долларов, Бразилия — 4000 долларов, Канада — 20000 долларов, Европа — от 3000 долларов до 20000 долларов (в зависимости от страны).

Одним из определяющих вопросов при принятии решения о родах в Аргентине является стоимость самих родов. Она складывается из двух компонентов: цена частного госпиталя + цена за врача и его команду либо за дежурную бригаду врачей в клинике.

Вот какие цены были актуальны в мае этого года в частных госпиталях: естественные роды — от 1800 долларов, стоимость дежурной бригады медиков ≈ 850 долларов, кесарево сечение — 200-400 долларов к стоимости естественных родов. Цены на роды в частных роддомах могут меняться каждые 40-60 дней.

Официальная валюта Аргентины — песо, в которой и происходит большая часть расчетов. В Аргентину советуют ехать с наличными долларами, поскольку именно доллары можно обменять по самому выгодному курсу. Евро в цене меньше чем доллар.

Стоимость квартиры в хорошем районе стартует от 1000 долларов в месяц и выше. Как правило, договор на аренду квартиры заключают от 3 месяцев и в этом случае необходимо внести полную предоплату за весь период. К этой сумме, возможно, придется добавить: процент агенту по недвижимости (около 20%), месяц стоимости аренды в качестве возвратного депозита (как залог за мебель, технику, ремонт).

Цены на продукты — не заоблачные. Например, большая ресторанная пицца стоит около десяти долларов. Закупить продукты на семью из трех человек на неделю на рынке можно за 30—40 долларов!

Такси — 3-5 долларов за поездку.

Метро — 0.10 долларов один проезд.

Завтрак — 3-5 долларов на человека (кофе+ тост/ круассан).

Большой ужин на двоих в заведении — 20-30 долларов.

Подгузники для новорожденных — 7-8 долларов.

Интересные факты

В Аргентине, когда ребенок рождается, у него сразу берут отпечаток ножки, а у мамы — отпечаток пальца. Это делается для того, чтобы, не дай Бог, не перепутать ребенка и чтобы было доказательство, что ребенок — действительно ваш.

Ребенка на все осмотры после рождения обязательно кто-то сопровождает (мама, папа, доула), его нигде не оставляют наедине с медицинским персоналом.

Свидетельство о рождении оформляется сразу при выписке из роддома. ЗАГС, где выдают все необходимые документы, также находится при роддоме.

На каждой палате в роддоме висит большая картинка — бегемотик, куда сразу после рождения ребенка записывают его имя, поэтому с именем желательно определиться еще до родов. Эту милую наклейку потом отдают родителям на память. А перед родами вручают подарочный пакет, куда входят презенты и необходимые на первое время для ребенка и мамы вещи.

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