«Генерал СВР»: Патрушев решил разыграть операцию «преемник» 4 17.11.2023, 11:05

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В России произошел государственный переворот.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о якобы смерти Владимира Путина, написал о начавшейся в России операции «преемник»:

— После смерти президента России Владимира Путина, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев продолжает доминировать в информационном пространстве. Патрушев регулярно выступает с программными речами и заявлениями, которые активно разбирают на цитаты СМИ и Telegram-каналы.

Секретарь Совбеза стал главой государства и не заметить это может только слепой или нежелающий понимать и принимать российскую политическую реальность.

Сейчас Николай Патрушев транслирует уже не элитам, там все прекрасно поняли, он посылает сигналы российскому народу, четко обозначая, кто теперь главный.

В России произошел государственный переворот и теперь неформальный, но реальный глава государства Патрушев перекрывает в информационной повестке фейкового «президента», которого изображает двойник.

Самое интересное, что такие политические реалии в России устраивают практически всех, как внутри страны, так и снаружи. Двойник встречается с крупным бизнесом, но об этом стараются не говорить и не освещать это событие в прессе, потому-что Патрушеву показалось, что это не к чему. Бизнесмены, дескать, люди ненадежные, могут распространять «слухи», что вместо Путина с ними встречался дублер, а если нет официального списка присутствующих на встрече, нет фото и видеоматериалов, то, поди, докажи, кто там вообще присутствовал.

Вчера двойник президента в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Мало того, что это совещание практически не освещалось в СМИ, Николай Патрушев вообще его демонстративно проигнорировал.

Все мероприятия и встречи с участием «президента» пусты и не вызывают интереса. И это за несколько месяцев до того, когда страна в едином порыве должна переизбрать «Путина» на новый президентский срок.

Не иначе, Николай Платонович, вразрез интересам объединившихся вокруг него элит, решил разыграть операцию «преемник».

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