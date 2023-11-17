ГАИ объявила негласные рейды для водителей и пешеходов 1 17.11.2023, 11:46

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Какие дороги решили «отработать».

В преддверии выходных Госавтоинспекция объявила о новых рейдах и профилактических акциях. Инспекторы пообещали «отработать» дороги республиканского и местного значения, усилив негласный и смешанный контроль как за водителями, так и за пешеходами. В каких именно регионах белорусам следует проявить бдительность с 17 по 20 ноября?

Об усилении негласного и смешанного контроля за дорожным движением заранее объявила Гродненская областная ГАИ. Там пообещали с 17 по 19 ноября «отработать автодороги республиканского и местного значения» — «в целях профилактики».

«Усиленный контроль будет организован за водителями в состоянии алкогольного опьянения и водителями, не имеющими права управления, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий по их вине», — пояснили в ГАИ.

Кроме того, особое внимание Гродненская областная ГАИ пообещала уделить грузовой технике и пассажирскому транспорту. У вышедшего на линию транспорта планируют проверять:

• внешний вид,

• техническое состояние,

• наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

За кем будет следить ГАИ Минской области с 17 по 20 ноября?

Тем временем в Минской области с 17 по 20 ноября Госавтоинспекция решила тщательнее следить за пешеходами и водителями вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. В рамках профилактической акции «Пешеход» областная ГАИ пообещала организовать рейды по «аварийным участкам дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску наездов на пешеходов».

У пешеходов пообещали проверять наличие световозвращающих элементов на одежде в темное время суток, а также следить за нетрезвыми участниками дорожного движения, а водителей пообещали проконтролировать на соблюдение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

По статистике ГАИ, с начала года на территории Минска произошло 126 ДТП с участие пешеходов, в результате которых погибли 34 человека, 99 получили травмы. На пешеходных переходах ГАИ зафиксировала 60 ДТП, в которых погибли 3 человека и ещё 58 получили травмы.

Водителям в ГАИ дали следующие рекомендации при приближении к пешеходному переходу:

• снизить скорость вплоть до остановки,

• оценить условия видимости,

• пропустить пешеходов, начинающих или завершающих переход.

Для пешеходов у инспекторов также есть ряд практических советов, которые могут уберечь их от аварии:

• перед выходом на проезжую часть остановиться у края и посмотреть по сторонам, убедиться в безопасности перехода,

• установить с водителем зрительный контакт и убедиться, что он вас заметил и уступает дорогу,

• снимать наушники и не разговаривать по мобильному телефону при переходе через дорогу,

• малолетних детей брать за руку,

• в темное время суток обязательно надевать световозвращающие элементы.

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