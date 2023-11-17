«Не тратишься на зимние вещи, а «инвестируешь» эти деньги в поездку» 17.11.2023, 11:59

Айтишники рассказали, куда и за сколько ездили на зимовку.

Наступает зима, солнечные дни становятся все короче. Devby.io cпросил у комьюнити, куда отправиться на зимовку. Цены, лайфхаки от бывалых, крутые локации — ловите подробный гид.

Константин, был вместе с женой 2 месяца на Бали

— Мы с супругой с марта 2022 года отправились в путешествие, которое продолжается до сих пор. Жили на Шри-Ланке, затем в Грузии, оттуда решили лететь в Малайзию на несколько недель, затем на Бали. После переехали в Польшу. Но зимовкой считаем именно Бали, потому что были там в зимние месяцы. Там хороший сервис и чисто на улицах. Немного отпугивали истории про криминал и воровство у туристов. Но если заботиться о безопасности, то все должно быть хорошо.

Виза в Индонезию оформляется на 30 дней по прилете (с этого года можно оформлять онлайн) с продлением еще на месяц. После этого нужно выезжать. Альтернативный вариант, если хочется пожить подольше, — оформить бизнес-визу. Нужны документы с индонезийской стороны с приглашением.

Работодателя я предупредил, что улетаю на несколько месяцев. Оговорили, что после 17.00 по Европе я не доступен (полночь по-местному). Начинал рабочий день около 14−15 по местному (7−8 утра по Европе). Благодаря такому графику все утро было свободно для поездок на пляж / водопад / национальные парки.

За всю поездку мы потратили около 8500 долларов.

Стоимость зимовки на Бали зависит только от желаний. Есть лакшери инстаграмные виллы по более чем 100 долларов за сутки, есть жилье попроще. Средняя цена, я бы сказал, 30 долларов. Если искать жилье на долгий срок напрямую у местных, выйдет дешевле. Но на 2 месяца хватило Airbnb — мы хотели пожить в разных районах острова по несколько недель.

Готовили себе сами завтраки. В основном питались в кафе/ресторанах или доставке из них. Есть крутые кафе/рестораны, открытые иностранцами с европейским ценником, есть заведения попроще. Как оказалось, на Бали проходит много концертов популярных в наших широтах музыкантов, комиков. Билеты стоят как в Варшаве.

Мы были в сезон дождей, частенько дождь заставал не в самых удобных местах. Приходилось слезать с байка, надевать дождевики и ехать дальше в них. А по мокрому асфальту по извилистым дорожкам в горах на байке с маленькими колесиками ехать довольно стремно. На Бали огромное количество скутеров, я такого нигде не видел. Очень красивые водопады, рисовые поля.

Была экстремальная поездка на лодке на соседний остров. Туда доехали нормально, а обратно погода поменялась, и эту бедную лодку подбрасывало очень сильно. А на днях я увидел видео, как похожую лодку на одной из волн от удара просто сломало пополам.

Запомнился Новый год, первый в путешествии, мы его провели в Beach Club в бассейне под диджейский сет с фейерверками.

Денис, мобильный разработчик. Провел месяц в ОАЭ и 8 дней на Мальдивах

Я из Варшавы, уже более 4 лет работаю мобильным разработчиком. Прошлой зимой я закончил долгие отношения. Нужно было отвлечься. Решил поехать на зимовку в ОАЭ и на Мальдивы.

ОАЭ — отличная страна для зимовки. Был там уже несколько раз и точно знал, что хорошо проведу там время (и поработаю, и отдохну, и познакомлюсь с классными людьми, и на ивенты крутые схожу). Мальдивы — более спонтанная идея, увидел, что есть удобный рейс без пересадок и за какие-то 100 долларов из Абу-Даби в Мале (столица Мальдив), и понял, что надо брать.

Про цены. В ОАЭ на жилье мы отдали 3300 долларов за 2 недели (жил с друзьями по 2 или 3 человека) — нам важен был вид, поэтому выбирали Дубай Марину и квартиры на 60+ этаже, с видами то на пальму, то на пролив, то на колесо обозрения.

Жилье на Мальдивах обошлось в приблизительно 1500 долларов (два номера) на неделю. В сумму включено питание и развлечения.

В Дубае вот сколько стоили развлечения:

• стрельба из пистолета стоила 50 долларов;

• водные мотоциклы (JetSki) — 115 долларов за час и 70 долларов за полчаса (разные локации);

• катание по пустыне — 60 долларов за пару часов.

В заведениях очень разные цены в ОАЭ. Потолка просто нет. В среднем выходило по 40−60 долларов на человека. Самое дорогое — около 150 долларов на человека.

Когда работали дома — брали доставки, благо сервис в ОАЭ идеальный: в любое время суток тебе привезут за 20 минут и здоровую еду, и био, и пончики (каждый вечер и ночь мы их заказывали — это был ужас), стоимость доставок ниже заведений, тут обычный обед стоит в районе 15 долларов.

На Мальдивах обычно все включено в стоимость отеля (все водные развлечения базовые, питание и т.д.), у нас это не входило в стоимость, но стоило почти ничего, условно 1 доллар в час на сапсерфе покататься. Обеды и ужины по 10−15 долларов — но выбора не было, мы ведь в океане на острове.

Я работал удаленно. Не сообщал работодателю. С ОАЭ разница во времени была небольшая, а на Мальдивах просто начинал работу в середине дня по местному, а с утра отдыхал на пляже или купался.

Очень понравился звездопад в ОАЭ, поездка на JetSki (что первый раз, что второй). Классные моменты свободы, эмоций, драйва.

Без приключений не обошлось: нас не хотели пускать на Мальдивы, потому что у нас не было брони отеля и билетов назад. Поездка туда была спонтанным решением, и мы думали забронировать все на месте. Пришлось прямо на границе искать отель. До нашего острова еще нужно было плыть 2 часа по океану с пересадками. Отель обо всем позаботился, но все равно.

Визы в ОАЭ и Мальдивы не нужны, въезд свободный на какое-то время (точно не помню), вроде для ОАЭ это 3 месяца в полгода, но могу ошибаться, для Мальдив, кажется, месяц или тоже три.

В это время моя квартира обычно простаивала. Зачастую оставлял кому-то из друзей из Беларуси, чтобы они пожили в ней, но платил аренду я.

Плюсы зимовки:

• не тратишься на зимние вещи, а «инвестируешь» эти деньги в поездку;

• из-за солнца остаешься в отличном настроении;

• не сидишь зимой дома, как это вероятнее всего было бы в Варшаве, а исследуешь мир.

Минусы зимовки:

• не люблю сильную жару;

• в таких странах днем бывает сложно находиться на улице даже зимой. Поэтому часто по улице мы передвигались на такси.

Рекомендую:

• покупайте билеты и бронируйте отели заранее;

• на Мальдивах узнавайте, насколько далеко находится остров от столицы;

• запаситесь международными водительскими правами — с просто белорусскими вы не арендуете машину;

• следите за акциями Wizzair из Польши в Абу-Даби.

Мое путешествие обошлось мне в 5−6 тысяч долларов.

Андрей, айтишник-многостаночник. 10 лет ездил зимовать в Таиланд

Последний год живу в Кракове, до этого в Минске. В айтишке больше 10 лет: дизайнером, разработчиком, менеджером разработки. Сейчас безработный, ковыряю AI-темы.

Первый раз поехал зимовать в конце 2011 года. Устроился в свою первую большую айтишку, отработал полгода, перегорел, психанул, уволился и полетел в Тай. Тогда это только набирало моду у айтишников. Просидел 6 месяцев на острове Самуи, познакомился с кучей крутых ребят там и влюбился в эту страну.

С тех пор ездил зимовать в Тай почти каждый год или через. В сумме года два там прожил за все время. Последние годы ездил в провинцию Чиангмай на севере страны. Нет моря, но есть крутейшие горы и возможности для путешествий. Природа там топ и айти-комьюнити более адекватное. Туда не едут люди, которым лишь бы было морько.

Когда-то эта провинция была в топах рейтингов диджитал-номадов, но в последнее время в тех краях фермеры сильно палят свои поля. Ужасный смог весной, а в остальные месяцы — лучший Таиланд.

Последняя моя зимовка с 2021 на 2022 год была на Бали. Прожил там полгода, застал начало войны.

На мой взгляд, Бали заметно уступает Таиланду. Разница в ВВП на душу населения в Таиланде и Индонезии — почти 2 раза. Когда у людей больше денег, то они больше вкладываются в окружающую инфраструктуру. На Бали круто съездить туристом на месяц, но жить я выбираю все же в Таиланде.

Во время зимовок иногда работал, иногда жил на сбережения. До ковида в Таиланде можно было жить на 800−900 долларов в месяц: снимать байк, норм апартаменты и питаться вне дома. После ковида и войны умножайте на два. На Бали до войны снять дом можно было за 700−800, сейчас это тоже в два раза дороже.

Если вы едете в первый раз на зимовку, то лучше не работать, а путешествовать. Да и работать вряд ли получится — слишком много искушений вокруг.

Лайфхаки:

• ищите жилье ногами: просто ездите и смотрите на таблички «For rent» на домах и звоните. Можно найти apartment buildings на Google-карте, поезжайте на ресепшен и разговаривайте. На Бали нормально искалось через фейсбук-маркетплейс;

• никогда никому не давайте свой паспорт в залог машины или мотобайка. Знаю тысяча и одну историю, как у людей, кто оставил паспорт в залог за байк, потом выманивали бешеные суммы денег за мелкие царапки. Полиция ничем помочь не может.

Сейчас, когда живу в Кракове и арендую квартиру за сумасшедшие деньги, мысли о зимовке рушатся на просчетах о том, сколько нужно впустую спустить денег за квартиру тут. Плюс перелет стал заметно дороже. Раньше можно было взять билет туда и обратно где-то за 500 долларов, сейчас это 1000.

Ну и главный лайфхак — южная Турция. Открыл для себя его после начала войны. Прожил полгода в Фетхие. Гораздо ближе, есть пешеходная инфраструктура, парки и набережки для прогулок. Всю зиму светит солнце, температура около 15 градусов, красота. И намного проще с визами.

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