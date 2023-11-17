Подоляк: Российские элиты оказались в политическом цугцванге 17.11.2023, 12:06

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Сможет ли Патрушев повторить «подвиг» Пригожина?

Слухи о «смерти» российского президента Владимира Путина стали поводом для бурных обсуждений и предположений о его преемнике. Пока точно некому неизвестно, где и в каком состоянии настоящий Путин, но вопрос смены власти в России остается открытым.

Дмитрий Медведев, Николай Патрушев или его сын Дмитрий – вероятные претенденты на кресло президента страны-агрессора.

В эксклюзивном интервью «24 Каналу» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, рискнет ли один из них возглавить Россию после Путина.

Нужна фигура уровня Путина

«Медведев относится к категории шутов. Он давно выполняет эту функцию, но даже с этим не справляется. Медведев будет выполнять функцию шута до конца. Сегодня даже в России к нему немногие относятся положительно.

Бывший президент страны-агрессора ни на что не влияет и не принимает никаких решений. Он не может быть кандидатом в диктаторы, потому что никто просто не поверит, что шут является диктатором», – сказал Подоляк.

«Все ошибаются, когда думают, что после Путина может быть некий преемник, который будет управлять так, как это делал диктатор. Это был заговор элит.

Российским президентом и его «политбюро» была построена конкретная политическая конструкция, обладающая своими свойствами. Для того чтобы эта конструкция продолжала работать, нужна фигура уровня Путина. Преемник главы России должен быть настолько харизматичным, пассионарным лицом, чтобы все боялись нарушить внутренние элитные договоренности, сделанные еще при Путине.

Патрушев-младший не такое лицо. Ему не хватает харизмы. Он не является влиятельным лицом среди политических элит. Старший Патрушев – возможно, хотя даже он вызывает вопросы, а младший – это вообще фикция», – отметил советник главы ОПУ.

По его мнению, когда изменится сердцевина системы, элиты предложат переписать свой внутренний договор. Мол, давайте по-новому договариваться по поводу того, кто и какие будут иметь права. Чтобы ускорить это, нужно разрушить базовый миф о том, что Путин – это смелый, влиятельный человек, который контролирует все процессы. Это то, что не до конца сделал Евгений Пригожин.

Параллельно также следует уничтожить миф о том, что Россия является непобедимым государством с мощной армией и ВПК. Над этим сейчас успешно работает Украина. Следовательно, осталось закончить первую часть и втянуть Россию во внутренние склоки.

Как Патрушев будет продвигать своего сына

Секретарь совета безопасности России Патрушев будет делать все возможное, чтобы кресло президента страны-агрессора досталось его сыну. Однако не следует его переоценивать. Ведь Патрушев не имеет достаточного влияния и ресурсов, чтобы обеспечить переход власти от Путина.

«Это должно было быть сделано, как во времена позднего Ельцина, когда ближайшее окружение решило передать власть Путину без конкурентных политических процессов. Такого ресурса у Патрушева нет. Есть определенные иллюзии, поэтому попытки будут. Однако у них ничего не получится и это является следствием крайне неудачной войны в Украине», – добавил Подоляк.

Украина сломала сценарий, который мог быть четко реализован, без полномасштабного вторжения в Украину.

Может ли Патрушев повторить «подвиг» Пригожина

Диктатор не видит иллюзии, ведь он сильно зависит от того же Патрушева. У Путина уже нет ресурса, который он имел до начала полномасштабного вторжения, и теперь чувствует себя «не в своей тарелке». То есть, Патрушев оказывает совсем другое влияние, чем до начала полномасштабного вторжения.

«Существует необратимость определенных исторических процессов даже если они маленькие и незаметные. В настоящее время российские политические элиты теряют доверие и ненавидят друг друга. Они оказались в политическом цугцванге (положении, когда любое действие ведет к проигрышу – 24 Канал), поэтому не могут принять соответствующих решений», – заметил советник главы ОПУ.

По его словам, российские власти ведут войну просто ради войны. Ведь это единственный политический процесс для России, позволяющий элитам удержать друг друга в договоренностях, имевшихся до начала полномасштабного вторжения.

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