Гомельского общественного активиста Василия Полякова осудили повторно 17.11.2023, 12:07

Василий Поляков

Он объявил голодовку.

Суд повторно назначил гомельскому общественному активисту Василию Полякову 15 суток ареста за «распространение экстремистских материалов». Арест Василий отбывает в изоляторе временного содержания в Гомеле.

Известно, что активист объявил голодовку в знак протеста против безосновательного политического преследования, пишет «Гомельская весна».

3 ноября суд назначил ему 15 суток ареста за «распространение экстремистских материалов» — после отбытия ареста на свободу Василия не выпустили.

Поддержать активиста: ИВС Гомель, 246027, Междугородная, 26, Полякову Василию Павловичу.

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