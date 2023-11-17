Гомельского общественного активиста Василия Полякова осудили повторно
- 17.11.2023, 12:07
Он объявил голодовку.
Суд повторно назначил гомельскому общественному активисту Василию Полякову 15 суток ареста за «распространение экстремистских материалов». Арест Василий отбывает в изоляторе временного содержания в Гомеле.
Известно, что активист объявил голодовку в знак протеста против безосновательного политического преследования, пишет «Гомельская весна».
3 ноября суд назначил ему 15 суток ареста за «распространение экстремистских материалов» — после отбытия ареста на свободу Василия не выпустили.
Поддержать активиста: ИВС Гомель, 246027, Междугородная, 26, Полякову Василию Павловичу.