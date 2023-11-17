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Бывший офис компании Чижа заняло представительство российской организации

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  • 17.11.2023, 12:36
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Бывший офис компании Чижа заняло представительство российской организации

Здание смогли продать лишь с третьей попытки.

Представительство Российского центра науки и культуры переехало в исторический дом в центре Минска на улице Раковской, 19а. Ранее здание принадлежало компании «Трайпл» ныне опального, а ранее провластного бизнесмена Юрия Чижа, заметило «Зеркало».

В здании находятся библиотека, выставочно-концертный зал, художественная галерея, учебные классы и зал торжественных церемоний.

Продать здание с аукциона удалось лишь с третьего раза. Причем при каждой новой попытке ценник понижали. В результате здание продали за 4,39 миллиона рублей компании «ПрофЛегалСервис» россиянина Алексея Крумилова. Его фирма занимается тем, что сдает здания в аренду. Вероятно, РЦНК арендовал этот офис.

Российский центр науки и культуры действует в Минске с 2010 года. Ранее он располагался неподалеку — на Раковской 16б.

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