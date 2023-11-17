Дождутся ли белорусы денег, замороженных у «Альфа-Банка»? 2 17.11.2023, 12:46

2,506

Будущее туманно.

В «Альфа-Банке» рассказали, как продвигается вопрос разблокирования средств клиентов услуги доверительного управления, которые из-за санкций застряли у европейских и британских брокеров.

Некоторые инвесторы, похоже, не увидят своих денег до снятия ограничений.

Прошло 20 месяцев с момента, когда средства белорусов, передавших «Альфа-Банку» в доверительное управление свои деньги, оказались заблокированными из-за введенных Западом санкций. Банк остановил операции по услуге, а средства, которые уже были инвестированными, остались замороженными у западных брокеров.

Все еще остаются заблокированными активы клиентов банка у четырех брокеров: двух — в Великобритании и еще двух — в странах ЕС.

По одному из европейских брокеров, по данным «Альфа-Банка», есть подвижки: «Банк совместно с брокером разрабатывает и согласовывает маршрут возврата активов». Там уточняют, что это означает, что с большой долей вероятности речь будет идти о продаже активов и возврате денежных средств. Возврат средств могут переводить на счета в одном из белорусских банков. «При этом судьба неторгуемых активов остается неясной — в текущей конфигурации они будут дожидаться снятия санкций с эмитентов», — сообщают в банке.

Что касается второго европейского брокера, то в конце прошлого года «Альфа-Банк» обращался в Минфин Бельгии для получения лицензии на разблокировку счетов. Однако там отказали. Сейчас белорусская сторона пытается добиться отмены этого решения. Но в банке предупредили, что при положительном ответе это не будет автоматически означать разблокировку счетов.

По одному из английских брокеров юристы банка готовят заявление в суд, чтобы добиваться признания неправомерности ограничения для клиентов банка, которые не находятся под санкциями. «Выигранный суд не приведет автоматически к разблокировке активов», — предупреждают в банке.

По второму брокеру из Великобритании также вопрос далек от решения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».