«Энергоатом»: Россияне гробят Запорожскую АЭС своей смазкой
- 17.11.2023, 12:53
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Есть вероятность ядерной аварии.
На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) персонал интервентов портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что грозит ядерной аварией.
Об этом заявило украинское государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом».
Энергетики отмечают, что российские захватчики продолжают нарушать технические требования эксплуатации оборудования ЗАЭС. В госпредприятии уточнили, что это касается, прежде всего, энергоблоков №№ 2, 4 и 6 станции.
Так, фейковое «руководство» подконтрольной интервентам Запорожской АЭС приказало использовать смазку российского производства для резервной дизельной электростанции (РДЭС). Однако при нагревании именно эта смазка начинает интенсивно пениться.
«Это приводит к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов», - предупреждают в «Энергоатоме».
К чему это может привести
Украинские энергетики обращают внимание, что подобные действия некомпетентного нелегитимного «руководства» ЗАЭС от «Росатома» ведут к неизбежной деградации оборудования и систем, важных для безопасности станции.
«В конце концов, это может спровоцировать отказ важнейшего оборудования систем безопасности - дизель-генераторов, с последующим переходом в ядерную и радиационную аварию», - заявили в ГК НАЭК.
Как подчеркивает руководитель «Энергоатома» Петр Котин, после освобождения ЗАЭС будут привлечены к ответу все, кто сейчас сознательно выполняет преступные приказы оккупантов, нарушая лицензии украинского регулятора.
Другие нарушения
Также энергетики добавили, что ситуацию на станции усугубляют другие нарушения правил эксплуатации. В частности, речь идет о недавних попытках перевести энергоблоки Запорожской АЭС из безопасного «холодного» состояния на «горячее», что увеличивает вероятность наступления радиационной аварии.
Вчера, 16 ноября, в «Энергоатоме» заявили, что на ЗАЭС в результате действий интервентов на 5-м энергоблоке продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.
Добавим, что 14 ноября на станции произошел частичный блэкаут - был обесточен энергоблок №6 ЗАЭС, затем запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.