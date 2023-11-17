Наемникам Лукашенко купили джип за $315 тысяч 5 17.11.2023, 12:59

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Стало известно, кто будет перегонять авто в Беларусь.

Охранное предприятие «ГардСервис», которое считается частной военной компанией режима Лукашенко, приобрело автомобиль у российской «АрмоГрупп».

Речь идет о модифицированном «Land Cruiser» 2022 года выпуска со скрытой броней, которая может остановить пулю автомата Калашникова с расстояния десяти метров, сообщает «Белсат».

Договор был заключен 25 сентября. Цена вопроса – почти 30 миллионов российских рублей с учетом НДС.

В общей сложности заплатили за машину 314 760 долларов.

«ГардСервис» при заключении сделки представлял Александр Кулакевич – бывший офицер ГРУ Генштаба Беларуси. Перегонять авто в Беларусь должен водитель Владимир Падалинский, который ранее работал в службе безопасности Лукашенко.

О «ГардСервис» стало известно в 2020 году, когда диктатор специальным указом разрешил работникам компании применять огнестрельное оружие. Это единственное частное охранное предприятие в Беларуси, которое имеет такое разрешение.

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