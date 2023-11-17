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Песков выдал странное заявление о новом президенте России

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  • 17.11.2023, 13:09
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Песков выдал странное заявление о новом президенте России
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

С Путиным действительно все так плохо?

Пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков выдал странное заявление о «новом президенте РФ».

Во время интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» Пескова спросили, каким должен быть следующий президент РФ после Путина.

«Таким же. Или другим, но таким же», - ответил он.

Заявление Пескова было сделано на фоне слухов о смерти Путина и замены его в публичном пространстве двойником.

Вместе с тем, Песков заметил, что Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на предстоящих выборах.

«Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он одержит победу на выборах, не сомневаюсь, что он будет нашим президентом дальше. А там будет видно», - сказал Песков.

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