Израиль ликвидировал одного из главных лидеров ХАМАСа 17.11.2023, 13:25

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Председатель законодательного собрания Газы выступал с призывом «убивать евреев».

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Ахмад Бахар, вице-спикер законодательного собрания Палестинской автономии и председатель законодательного собрания Газы, был убит в результате израильского авиаудара, сообщает newsru.co.il со ссылкой палестинские источники.

Судя по имеющимся данным, он был тяжело ранен несколько дней назад, 17 ноября была констатирована его смерть.

Ахмаду Бахару было 74 года. Пост вице-спикера парламента Палестинской автономии он занимал с января 2006 года.

Он родился в Газе. Являлся профессором Исламского университета в Газе. В 2012 году выступил по телевидению ХАМАСа с призывом «убивать евреев и их приспешников... пока не останется ни одного».

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