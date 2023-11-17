Недалеко от Дроздов продают интересную однушку с мебелью и техникой 1 17.11.2023, 13:26

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Как она выглядит и сколько стоит.

В Веснянке в 33-летнем доме выставлена на продажу однокомнатная квартира с новым ремонтом. Тут есть все для комфортной жизни, пишет realt.by. Посмотрите, как она выглядит и сколько стоит.

Квартира располагается на девятом этаже двенадцатиэтажного дома. Здание возвели в 1990 году на Леси Украинки, 14. Общая площадь однушки — 39,7 м². Кухня занимает 8,3 квадратного метра.

В однушке есть отдельная жилая комната. Во всей квартире сделан хороший ремонт: есть мебель и бытовая техника. Судя по фотографиям, общее пространство удалось немного увеличить за счет кладовой, что была изначально.

В комнате есть шкаф, большой диван, а также кровать. Фишка интерьера — дерево, оно присутствует как на полу (ламинат), так и на стенах, а также в мебели.

Здесь же есть выход на застекленную лоджию, длина которой равна ширине комнаты и кухни. Там обустроены дополнительные зоны хранения.

В кухне висит гарнитур с большим рабочим местом. Из техники имеются: микроволновка, духовой шкаф, варочная панель и холодильник.

Санузел в квартире раздельный. Стены ванной облицованы светлой плиткой. Тут стоят душевая кабина, стиральная машина и установлена раковина. Помещение под туалет сделано в черном цвете.

Возле дома есть детские сады, гимназия и школа. В пяти минутах ходьбы находится парк Дрозды.

Стоимость квартиры — 64 900 долларов. Квадратный метр — почти 1635 долларов.

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