В Крыму второй раз за сутки прогремели мощные взрывы

В Крыму второй раз за сутки прогремели мощные взрывы2
- 17.11.2023, 13:41
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На этот раз — в Джанкойском районе.
На территории временно оккупированного Крымского полуострова во второй раз за утро раздались взрывы.
Об этом сообщает «Крымский ветер».
«Взрывы в Джанкойском районе, сообщает наш подписчик», - пишет Telegram-канал.
Стоит добавить, что пока официальные лица, или же военное руководство Украины никак не комментировали данную ситуацию. В то же время это не первый взрыв на территории Крыма за сегодняшнее утро.
Утренние взрывы в Крыму
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники и тому подобное.
Этим утром взрывы прогремели на юго-западе полуострова примерно между населенными пунктами Бахчисарай и Кача. После этого на территории Севастополя было объявлено о воздушной тревоге. По словам гражданских, они слышали два взрыва. В частности отмечали полет вертолетов.