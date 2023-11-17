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Певица-путинистка Лолита проиграла суд и потеряет несколько миллионов

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  • 17.11.2023, 13:54
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Певица-путинистка Лолита проиграла суд и потеряет несколько миллионов

«Бумеранг» вернулся из 2020 года.

Российская певица украинского происхождения, которая поддержала военное вторжение РФ в Украину, Лолита Милявская, проиграла суд и теперь должна будет выплатить 3 миллиона рублей.

По информации российского издания «Стархит», в Басманный районный суд Москвы поступил иск к Лолите Милявской с требованием взыскать с певицы порядка 3,5 миллионов рублей «неосновательного обогащения». Оказалось, что еще в 2020 году артистка должна была выступить в Сургуте, но концерт отменился из-за пандемии.

Полученный аванс певица-путинистка не вернула, а за прошедшие годы насобирались еще и не маленькие проценты.

Сообщается, что певица предлагала перенести концерт и провести его позже, но потом компания, с которой изначально был заключен договор, прекратила существование и передала права другим людям. Получилась неразбериха с документами, которая длилась три года.

Между тем, Лолите удалось договориться с организаторами и она должна будте выплатить сумму в течение 20 дней.

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