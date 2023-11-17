Зеленский раскрыл коварный план Москвы в Украине
- 17.11.2023, 14:06
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Стало известно кодовое название операции.
Россия пытается посеять среди украинцев раздор и хочет устроить государственный переворот.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с иностранными журналистами, сообщает Bloomberg.
«Украинский лидер сказал, что Москва ищет возможности посеять в украинском обществе раздор, создав внутри страны «хаос» и в итоге отстранив президента», - говорится в публикации.
«Наша разведка располагает информацией, которая также поступала от наших партнеров», - цитирует издание слова Зеленского.
Он рассказал, что россияне назвали свой план «Майдан-3».
«Майдан для них - это переворот, поэтому операция ясна», - сказал Зеленский.