Эпичный провал: россияне пошли на штурм на Сватовском направлении и были разбиты
- 17.11.2023, 14:22
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Уцелевшие оккупанты отползали.
Российские захватчики на одном из направлений в Украине потерпели позорный провал - пытались осуществить штурм, но понесли потери.
Противник потерпел фиаско на Сватовском направлении, сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем канале в Telegram.
По его данным, вражеский штурм отразили пограничники из бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».
«Уничтожено 10 захватчиков, еще 20 - отползали «трехсотыми» («грузом 300» называют раненых, - Ред.)…», - отметили в ГПСУ.