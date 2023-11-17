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Эпичный провал: россияне пошли на штурм на Сватовском направлении и были разбиты

  • 17.11.2023, 14:22
  • 1,116
Эпичный провал: россияне пошли на штурм на Сватовском направлении и были разбиты

Уцелевшие оккупанты отползали.

Российские захватчики на одном из направлений в Украине потерпели позорный провал - пытались осуществить штурм, но понесли потери.

Противник потерпел фиаско на Сватовском направлении, сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем канале в Telegram.

По его данным, вражеский штурм отразили пограничники из бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон».

«Уничтожено 10 захватчиков, еще 20 - отползали «трехсотыми» («грузом 300» называют раненых, - Ред.)…», - отметили в ГПСУ.

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