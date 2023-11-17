В новом сезоне НХЛ может сыграть четвертый белорус
- 17.11.2023, 14:23
Владислав Колячонок вызван в «Аризону» из АХЛ.
Белорусский защитник Владислав Колячонок официально вызван в клуб НХЛ «Аризона Койотс», сообщает belarushockey.com.
Это связано с повреждением основного защитника «койотов» Юусо Вялимяки, которое он получил в прошедшем матче с «Далласом» (3:4 ОТ). Шайба попала в лицо финскому хоккеисту, и он выбыл на некоторое время.
В нынешнем сезоне Колячонок еще не играл в НХЛ.
В сезоне в его активе 3 (2+1) очка в 11 поединках АХЛ за «Тусон Роудраннерс», при показателе полезности «+5» и 6 минутах штрафа.
ROSTER MOVE— Arizona Coyotes PR (@AZCoyotesPR) November 16, 2023
The Coyotes have recalled defenseman Vladislav Kolyachonok from the Tucson Roadrunners (AHL)