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В новом сезоне НХЛ может сыграть четвертый белорус

  • 17.11.2023, 14:23
В новом сезоне НХЛ может сыграть четвертый белорус

Владислав Колячонок вызван в «Аризону» из АХЛ.

Белорусский защитник Владислав Колячонок официально вызван в клуб НХЛ «Аризона Койотс», сообщает belarushockey.com.

Это связано с повреждением основного защитника «койотов» Юусо Вялимяки, которое он получил в прошедшем матче с «Далласом» (3:4 ОТ). Шайба попала в лицо финскому хоккеисту, и он выбыл на некоторое время.

В нынешнем сезоне Колячонок еще не играл в НХЛ. 

В сезоне в его активе 3 (2+1) очка в 11 поединках АХЛ за «Тусон Роудраннерс», при показателе полезности «+5» и 6 минутах штрафа.

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