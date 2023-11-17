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На обувной фабрике «Шаговита» в Могилеве массовые увольнения

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  • 17.11.2023, 15:04
  • 4,364
На обувной фабрике «Шаговита» в Могилеве массовые увольнения

Сократили почти четверть колектива.

Как сообщили Mogilevnews в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома, в августе «Шаговита» направила уведомление о сокращении 66 сотрудников. Чуть позже этот список дополнили фамилии еще шести человек.

Таким образом, задуматься о поиске нового места работы пришлось 72 сотрудникам фабрики (в том числе 20 пенсионерам) из 331 работающего на тот момент.

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