На обувной фабрике «Шаговита» в Могилеве массовые увольнения

На обувной фабрике «Шаговита» в Могилеве массовые увольнения9
- 17.11.2023, 15:04
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Сократили почти четверть колектива.
Как сообщили Mogilevnews в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома, в августе «Шаговита» направила уведомление о сокращении 66 сотрудников. Чуть позже этот список дополнили фамилии еще шести человек.
Таким образом, задуматься о поиске нового места работы пришлось 72 сотрудникам фабрики (в том числе 20 пенсионерам) из 331 работающего на тот момент.