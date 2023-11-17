Священник Московского патриархата покусал украинского военного в Чернигове 9 17.11.2023, 15:11

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Что стало причиной неадекватного поведения?

В Чернигове один из священников так называемого «московского патриархата» Андрей Забуранный решил устроить антиукраинскую провокацию, напав на военнослужащего Сил обороны.

Как сообщат местное издание «Чеline», инцидент произошел возле Спасо-Преображенского собора, который был передан Министерством культуры ПЦУ.

Прокремлевские попы, которые оттуда были выселены, пришли к храму, чтобы забрать свои вещи, однако в какой-то момент начали оскорблять дежуривших рядом военных, называя их «фашистами».

Более того, Забуранный начал снимать их, что в условиях военного положения запрещено, а потом и вовсе напал на украинских защитников, укусив одного из них за руку.

«Это четкая провокация для картинки российской пропаганды. Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и стал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать. На мои просьбы священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствовал. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил», — рассказал боец.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако, привлекли ли они в итоге агрессивного попа к ответственности, не уточняется.

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