В Бобруйске разобрали самый старый мост через Березину 1 17.11.2023, 15:22

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Титовский мост был спроектирован в 1934-м году.

В Бобруйске разобрали самый старый мост через Березину. Планируется, что после демонтажа старого моста на его месте будет возведен еще один новый мост, по которому будет пущено встречное движение.

Движение по новому мосту через Березину из Бобруйска в Титовку открыли 13 октября без помпы и формальностей, сообщает сайт bobr.by.

После запуска в эксплуатацию нового путепровода мостостроители начали активно разбирать старый мост. В ноябре пришла очередь демонтажа пролетных металлических ферм моста. Их разрезают на отдельные части, которые удаляют с помощью кранов.

Планируется, что после демонтажа старого моста на его месте будет возведен еще один новый мост, по которому будет пущено встречное движение.

Титовский мост (соединяет Бобруйск и деревню Титовка) был спроектирован в 1934 году. Он создавался в металле со сложными формами на опорах, облицованных натуральным гранитом.

Во время войны был разрушен, а после освобождения Беларуси восстановлен. Его длина — 248 м.

Титовский мост долгое время был единственным автомобильным в черте города. Он был продолжением улицы Рогачевской. Только в 2001 году в Бобруйске построили второй автомобильный мост, который стал продолжением Георгиевского проспекта.

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