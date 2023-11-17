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В Риге ветер повредил «череп Путина»

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  • 17.11.2023, 15:25
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В Риге ветер повредил «череп Путина»

Деньги на восстановление собрали за день.

В Риге из-за непогоды был поврежден баннер с черепом российского диктатора Владимира Путина, который называют символом поддержки Латвии в борьбе Украины. Деньги на восстановление собрали за день.

Плакат вывесили на фасаде музея истории медицины Паула Страдыня в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Периодически баннер с «мертвой головой» Путина страдает из-за погоды. 16 ноября музей сообщил, что на этот раз он был поврежден сильным ветром, и объявил сбор на 5500 евро.

Нужно восстанавливать металлические леса, укрепленные в строительной конструкции фасада, и сделать печать на более легкой ткани.

Как пишет Delfi, за день музею удалось собрать 5769 евро.

Баннер висит напротив посольства России в Латвии и символизирует поддержку граждан Украины. На нем черно-белый череп диктатора изображен на кровавом фоне. Сначала это была иллюстрация в латвийском журнале Ir авторства Кришса Салманиса, но ее решили масштабировать.

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