В Риге ветер повредил «череп Путина» 3 17.11.2023, 15:25

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Деньги на восстановление собрали за день.

В Риге из-за непогоды был поврежден баннер с черепом российского диктатора Владимира Путина, который называют символом поддержки Латвии в борьбе Украины. Деньги на восстановление собрали за день.

Плакат вывесили на фасаде музея истории медицины Паула Страдыня в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Периодически баннер с «мертвой головой» Путина страдает из-за погоды. 16 ноября музей сообщил, что на этот раз он был поврежден сильным ветром, и объявил сбор на 5500 евро.

Нужно восстанавливать металлические леса, укрепленные в строительной конструкции фасада, и сделать печать на более легкой ткани.

Как пишет Delfi, за день музею удалось собрать 5769 евро.

Putina miroņgalvai būt!



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Kārtējo reizi saplosīts rudens vēja brāzmās, plakāts prasa nopietnus atjaunošanas darbus, tai skaitā fasādes būvkonstrukcijā stiprinātas metāla sastatnes un vieglāka auduma apdruku.



Summa: 5500 eur#StandwithUkraine pic.twitter.com/zCX9YCoR9Y — Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) November 16, 2023

Баннер висит напротив посольства России в Латвии и символизирует поддержку граждан Украины. На нем черно-белый череп диктатора изображен на кровавом фоне. Сначала это была иллюстрация в латвийском журнале Ir авторства Кришса Салманиса, но ее решили масштабировать.

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