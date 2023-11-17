В неприметной панельке под Минском продается уникальная квартира-«дворец» 3 17.11.2023, 15:32

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Второй такой точно нет.

Мы уже привыкли к серо-белым скандинавским интерьерам: чуть ли не каждый второй новосел выбирает для себя минималистичное оформление пространства. Увидеть в стенах многоэтажек нечто выбивающееся из этого концепта — настоящая удача. И сегодня она на нашей стороне. Ведь в многоэтажке, расположенной на улице Подгорной в Копище (это не «Новая Боровая»), спряталась по-настоящему уникальная квартира. Второй такой точно нет, пишет onliner.by.

Десятиэтажка с видом на лес была построена еще в 2015 году. То есть дом достаточно свежий. И с хорошими планировками — в двушке площадью 66 «квадратов» просторные изолированные жилые комнаты: по 18 метров. Есть где разгуляться. А вот кухня стандартная — 9 «квадратов», но их более чем хватает для того, чтобы всей семьей собраться за столом. Разве что высота потолков подкачала — 2,5 метра. Но что тут поделаешь — панелька.

К ремонту своей квартиры хозяева подошли с душой и размахом. Даже страшно представить, сколько стоила такая отделка. Ведь правит балом в двушке самое настоящее барокко. Рюши, лепнина, колонны, много ажурных деталей — этот интерьер можно рассматривать часами и каждый раз находить в нем новые детали, в том числе незаконную перепланировку: как минимум нельзя объединять лоджию с жилой комнатой, также есть вопросы по санузлу.

Выглядит квартира очень впечатляюще. Главная спальня даже «золотом» может похвастаться, во второй комнате все чуть проще и сдержаннее, там интерьер ближе скорее к классике.

«В ремонте использованы только качественные материалы: венецианская штукатурка, итальянская плитка, встроенные шкафы и бытовая техника (холодильник, электроплита, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, телевизор) — все остается. Квартира расположена на 8-м этаже.

Окна выходят на несколько сторон (вид на сосновый лес и на детскую площадку)», — уточняют в агентстве, занимающемся продажей объекта.

Причем стоит эта квартира не так дорого, как можно было бы подумать. Продавец хочет выручить за нее $95 000 по курсу. То есть один «квадрат» он оценил в $1435 в эквиваленте.

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