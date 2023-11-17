«Стекло разобьют!»: в России перевозчики отказались размещать Z-символику на городском транспорте 2 17.11.2023, 15:38

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Настроения поменялись?

В Республике Коми (Россия) перевозчики отказались клеить Z-символику на городской транспорт, пожаловался глава региона Владимир Уйба.

По его словам, он дал указание всем государственным перевозчикам разместить на автобусах надписи «За наших», «За Россию» и «За победу». Однако они ответили губернатору, что не будут этого делать.

«Спрашиваю, почему? Отвечают: «А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!» — написал Уйба в своем телеграм-канале.

Также губернатор пожаловался, что разместить в Сыктывкаре баннер в поддержку «защитников Отечества» ему удалось только за 2 тыс. руб. в сутки и лишь на 20 дней. После окончания срока аренды билборда владелец рекламной конструкции снял баннер в поддержку войны в Украине. Уйба назвал его за это «не уважаемым, не дорогим, не патриотом и не гражданином России».

По его словам, он регулярно получает жалобы от возвращающихся с войны в Украине. «У нас что, две страны? Почему вы и ваши дети продолжаете ходить на дискотеки, почему вы празднуете и танцуете, гуляете и развлекаетесь? Мы в это время гибнем! Почему, когда мы приезжаем обратно, в городе нет ни одного баннера с нашими защитниками Отечества?» — пересказал Уйба претензии участников войны, которые он якобы получает.

Он призвал осознать эту проблему, иначе «мы провалимся». «Это не мелочи. Это составная часть нашего общества. Либо мы граждане и патриоты, либо мы просто числимся ими и говорим, что мы патриоты, потому что так надо сказать», — пояснил Уйба.

С осени организаторы сборов для участников войны против Украины стали жаловаться, что россияне перестали активно в них участвовать. В рамках одного из последних сборов организаторам из 3 млн руб. за месяц удалось собрать лишь 35 тыс. руб., говорила основатель Совета блогеров при Совфеде Валерия Рытвина.

На этом фоне власти увеличивают давление на бюджетников, требуя жертвовать деньги на войну с зарплат. Так, в Тамбовской области всех сотрудников мэрии заставили отдать на военные нужды дневную зарплату, а в прокуратуре Удмуртии руководство попросило подчиненных сброситься по 1 тыс. руб. на помощь военным.

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