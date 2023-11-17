Батюшки с автоматами: в белорусской армии появились необычные инструкторы 4 17.11.2023, 15:48

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По работе с «верующим личным составом».

С 1 ноября этого года в белорусской армии ввели новую должность — инструктора по работе с верующим личным составом, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«На данные должности назначаются священнослужители, имеющие духовное образование и возведенные в сан и годные по состоянию здоровья для прохождения срочной военной службы (службы в резерве)», — говорится в сообщении.

Их задачей является «участие в духовно-нравственном воспитании, а также в удовлетворении духовно-религиозных потребностей личного состава».

По данным Минобороны, в настоящее время на такие должности назначены шесть военнослужащих.

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