закрыть
17 ноября 2023, пятница, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Батюшки с автоматами: в белорусской армии появились необычные инструкторы

4
  • 17.11.2023, 15:48
  • 1,632
Батюшки с автоматами: в белорусской армии появились необычные инструкторы

По работе с «верующим личным составом».

С 1 ноября этого года в белорусской армии ввели новую должность — инструктора по работе с верующим личным составом, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«На данные должности назначаются священнослужители, имеющие духовное образование и возведенные в сан и годные по состоянию здоровья для прохождения срочной военной службы (службы в резерве)», — говорится в сообщении.

Их задачей является «участие в духовно-нравственном воспитании, а также в удовлетворении духовно-религиозных потребностей личного состава».

По данным Минобороны, в настоящее время на такие должности назначены шесть военнослужащих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук