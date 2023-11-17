Армия Израиля показала, как уничтожила отряд переодетых боевиков ХАМАСа в Газе 17.11.2023, 15:53

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Видеофакт.

Армия обороны Израиля ликвидировала ударом из БПЛА группу террористов ХАМАСа в районе Бейт-Ханун в Газе.

Видео опубликовал Телеграм-канал «Голос Израиля».

Так, ЦАХАЛ продемонстрировал, как группа из трех террористов ХАМАСа, одетых в гражданскую одежду и вооруженных РПГ и автоматами, передвигалась в районе Бейт-Хануна в секторе Газа. В результате целенаправленного удара беспилотника они были ликвидированы.

«Несмотря на это, этих террористов в гражданской одежде затем включают в список «мирных погибших в Газе» в отчетах минздрава ХАМАСа, ООН, ВОЗ и западных СМИ», - отмечено в сообщении.

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