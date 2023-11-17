Свитан: Враг придумал ловушку для ВСУ, но сам в нее попал 17.11.2023, 15:59

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Военный эксперт рассказал, что происходит на фронте.

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции на восточном фронте, отражая мясные валы под Авдеевкой и на других участках. А на левом берегу Херсонщины наивные россияне пытаются затянуть наши войска в ловушку.

Подробнее о ситуации на главных участках фронта в эфире «Апостроф TV» рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

Общая картина

После нашего летнего наступления по восточному и южному фронтах ВСУ заняли лучшие позиции для обороны в осенне-зимний период, в основном высоты. Для того, чтобы в режиме ливневых дождей у нас было хорошее положение. А россиян ВСУ сбросили в низины практически везде - по южному, донецкому и луганскому фронтах. И у россиян ущербное положение - по колено в воде, а сбросить воду из окопов невозможно. Но у россиян есть один выход - уходить на высоты, то есть отступать из-за погоды на несколько км, на некоторых позициях это десятки километров.

Поэтому россияне всячески пытаются восстановить те позиции, которые потеряли. И они прекрасно понимают, что времени на это у них уже фактически нет. Собственно по этому по всей восточной линии фронта - это приблизительно на 200 км фронта от Угледара до Купянска - сейчас идут российские контратаки, в основном с помощью мясных валов. На восточном направлении техника уже мало используется, в виду того, что чернозем засасывает любую технику.

Бои под Авдеевкой

Сейчас ВСУ используют железную дорогу из Очеретино в Авдеевку как отсечной рубеж. Россияне вышли на нее с северо-востока. Между этой дорогой и «Коксохимом» расстояние более одного км. И эту территорию ВСУ используют как плацдарм для уничтожения живой силы врага. Нельзя никак обойти этот участок от железной дороги до «Коксохима», кроме как идти по нему, и ВСУ это используют. В районе «Коксохима» стоят украинские минометные батареи, а в районе Очеретино и Авдеевки стоит уже артиллерия, которая уже накрывает эту площадку, и россиянам ее пересечь смерти подобно. Они на этом плацдарме теряют десятками, если не сотнями человек.

Второй эпизод. Они пытаются «Коксохим» обойти севернее, пытаясь обойти железную дорогу в сторону Степового и Бердычей. У них есть там возможность как-то проходить по посадкам. Но тем не менее, этот участок тоже под ударом артиллерии ВСУ.

Но сам «Коксохим» используется ВСУ как серая зона. Мы тоже там не зарылись, поскольку сама линия обороны не включала авдеевский «Коксохим», который работал до полномасштабного наступления россиян. И там до сих пор сохранились некоторые технологические циклы, поэтому завод довольно таки опасен для нахождения на нем. Поэтому завод пока используется как серая зона под полным контролем Вооруженных сил Украины.

То есть авдеевский «Коксохим», на котором до сих пор проходят технологические циклы - это бомба замедленного действия. На заводе до сих пор находится определенная часть технического персонала. Там достаточно хорошее убежище, а технологические уровни уходят глубоко под землю. Поэтому туда войска заходить и базироваться там не будут, понимая что хороший обстрел превратит «Коксохим» в большую братскую могилу.

Левый берег Херсонщины

Чтобы не попасть в такую ловушку, как попали россияне в прошлом году на правом берегу Днепра, ВСУ нельзя пока перебрасывать тяжелую технику на левый берег. При принятии решения на создание плацдарма надо четко понимать механизм дальнейшего движения. И если нет достаточного количества резервов для дальнейшего движения на Крым, то опасно создавать плацдарм с большим количеством техники и людей.

Потому принятие решения о создании большого плацдарма будет зависеть от наличия сил и средств и резервов для движения на Крым. А это оптимальный вариант, потому что при движении на Крым освобождается очень большая часть территории.

Допустим, если двинуться с тех же Олешек на Скадовск, то россияне тут же просто убегут с Кинбурнской косы, потому что это будет жесткий котел.

Общее направление удара с левого берега - на Армянск. То есть выход на Крым. Только в таком случае есть смысл создавать большой плацдарм на левом берегу.

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