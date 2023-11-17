В Орше экс-милиционера отправили на сутки 17.11.2023, 16:12

По политической статье.

В Орше за подписки в Инстаграме осудили приемщика поездов Игоря Туранского, сообщает тг-канал «Витебск, я гуляю!».

У него в Инстаграме милиционеры нашли подписки на несколько аккаунтов, которые признаны экстремистскими. За эти подписки судья Юлия Вершинина осудила его на 15 суток. Срок по нынешним временам не большой. Возможно, сработало то, что Игорь отец малолетнего сына.

Кстати, арестовывали Туранского бывшие коллеги. В начале 2000-х мужчина сам работал в милиции, был участковых в районной милиции еще до объединения города и района. Приблизительно в 2004 году мужчина уволился и пошел работать на железную дорогу.

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