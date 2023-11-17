закрыть
17 ноября 2023, пятница, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне набросились на жену Пескова

  • 17.11.2023, 16:22
Россияне набросились на жену Пескова

Что возмутило пользователей Сети?

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка шокировала подписчиков в Instagram своим внешним видом.

48-летняя экс-спортсменка разместила видео, на котором она вместе с чемпионами Олимпиады-2022 в командном турнире российскими фигуристами Викторией Синицыной и Никитой Кацалаповым рекламируют ледовое шоу «Шахерезада».

Фанаты обратили внимание на лицо жены спикера Кремля, предположив, что Навка неудачно сделала пластику.

«Татьяна смените косметолога, лицо от филлеров как у Путина», – дают советы экс-фигуристке в Сети.

Многие комментаторы не смогли сдержать эмоций от того, что с собой сделала Навка.

«Почему так изменилось лицо? Что у нее со щеками? Не узнать!», «Надо же так подтянуть лицо», «Пипец! Навку только по голосу узнала. Кто следующий?», «Если бы не голос, можно и не узнать. Татьяна, неужели вы не видите, что с вами стало», «Это Татьяна? Вообще не узнала, жесть», – пользователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук