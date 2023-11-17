Россияне набросились на жену Пескова 17.11.2023, 16:22

Что возмутило пользователей Сети?

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка шокировала подписчиков в Instagram своим внешним видом.

48-летняя экс-спортсменка разместила видео, на котором она вместе с чемпионами Олимпиады-2022 в командном турнире российскими фигуристами Викторией Синицыной и Никитой Кацалаповым рекламируют ледовое шоу «Шахерезада».

Фанаты обратили внимание на лицо жены спикера Кремля, предположив, что Навка неудачно сделала пластику.

«Татьяна смените косметолога, лицо от филлеров как у Путина», – дают советы экс-фигуристке в Сети.

Многие комментаторы не смогли сдержать эмоций от того, что с собой сделала Навка.

«Почему так изменилось лицо? Что у нее со щеками? Не узнать!», «Надо же так подтянуть лицо», «Пипец! Навку только по голосу узнала. Кто следующий?», «Если бы не голос, можно и не узнать. Татьяна, неужели вы не видите, что с вами стало», «Это Татьяна? Вообще не узнала, жесть», – пользователи.

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