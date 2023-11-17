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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение подряд в КХЛ

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  • 17.11.2023, 16:31
Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третье поражение подряд в КХЛ

По итогам 30 встреч минчане занимают седьмую строчку в таблице.

Игроки минского «Динамо» провели заключительный матч в домашней серии поединков, в котором уступили хоккеистам подмосковного «Витязя» со счетом 1:2. Это третье поражение подряд для «зубров».

По итогам 30 встреч минчане занимают седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Впереди у «зубров» выездная серия из двух матчей. Ближайшая игра состоится 20 ноября. Соперник – тольяттинская «Лада».

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