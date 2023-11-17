В Беларуси продают взлетно-посадочную полосу 7 17.11.2023, 16:44

3,492

Сколько просят.

В Быхове уже несколько лет пытаются продать полноценную взлетно-посадочную полосу — почти полмиллиона «квадратов». Это заметил Onliner.by.

Если в 2020 году за бетонную взлетку просили $32,2 млн, то сейчас цена упала до $5 млн.

Старая взлетно-посадочная полоса в Быхове активно использовалась в советские времена, принимая военные воздушные суда.

Потом ее передали на баланс Быховского консервно-овощесушильного завода — и предприятие по сей день числится владельцем ВПП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».