«СВО – это приговор»: в России жены «мобиков» готовят масштабный бунт 11 17.11.2023, 16:54

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Акцию впервые за время полномасштабной войны разрешили местные власти.

В России жены мобилизованных оккупантов соберутся на митинг с требованием вернуть их домой. Первая согласованная властями акция «в поддержку мобилизованных» с начала полномасштабной войны состоится 19 ноября в Новосибирске.

Участие в митинге намереваются принять россиянки из 11 регионов РФ, они утверждают, что их мужей лишили отпусков и ротаций, превратив практически в рабов. Подробности сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российское издание «Можем объяснить».

«19 ноября в Новосибирске пройдёт первый согласованный митинг в поддержку мобилизованных. Сперва его планировали проводить на Вокзальной площади, но активисты получили отказ. Тогда было решено провести мероприятие в закрытом помещении — ДК имени Октябрьской революции. А к участию пригласить только членов семей мобилизованных и участников «СВО». Такой формат власти согласовали», – сообщает издание.

Сейчас участники запланированного в Новосибирске митинга в созданной в рамках подготовки к мероприятию группе самозабвенно придумывают лозунги для акции. Параллельно с предложениями писать на плакатах фразы «Верните детям отцов», «мобилизованных домой», «ротация = справедливость» встречаются и предложения, свидетельствующие о том, что россиянки выступают лишь против бессрочного участия своих родственников в вооруженной агрессии против Украины, а вовсе не против войны в принципе. К примеру, среди предложений встречаются лозунги «Только у мобилизованных есть родина?», «Защищать родину должен не 1%, а 100%», «Мобилизованные спасли страну! Где замена?» и «Нам нужна одна победа».

«Уже больше года наши мобилизованные родственники защищают интересы Родины на передовой! Большинство из бойцов находятся там без ротации, многие без отпусков. Год, целый год в окопах! После ранений бойцов не долеченными снова и снова отправляют на передовую. Они пошли на СВО, чтобы защитить свои семьи. Пришло наше время выступить в их защиту!» — отмечено в анонсе мероприятия.

Кроме жительниц Новосибирска, в митинге собираются принять участие жены оккупантов из Алтайского края и еще девяти российских городов: Екатеринбурга, Кемерово, Томска, Новокузнецка, Самары, Черепаново, Воронежа, Искитима и Иркутска.

Заявку на проведение подобного мероприятия также подавали в Челябинске, но там местные власти ответили отказом.

«Военнослужащие сейчас вообще поставлены в рабское положение: они не могут уволиться, их не отпускают в отпуск или отпускают хаотично. А военная прокуратура, может быть, и направляет какие-то предписания, но повлиять на военное командование она не может», — процитировали журналисты слова правозащитника Сергея Кривенко.

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