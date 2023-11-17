«Попав в номер, мы были шокированы» 1 17.11.2023, 17:31

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Белорусы рассказали, как летали на курорт в Китай.

В ноябре у Снежаны день рождения, и она планировала отметить его в теплой стране. Идею слетать на Хайнань белоруска восприняла с энтузиазмом: она слышала много хороших отзывов про этот остров. Предложенный турагентом вариант по размещению и перелету ее с мужем полностью устроил. Все было хорошо, пока за три дня до отдыха турагент не сообщила, что рейс отменяется. О том, что было дальше, Снежана рассказала Onliner.

Для супругов нашли пятизвездочный отель с завтраками — свежих отзывов о нем было немного, но старые были хорошими. Вылет планировался 9 ноября. Десять ночей белорусы должны были провести на самом острове и одну ночь — недалеко от аэропорта Ханчжоу, через который они летели обратно. Общая стоимость тура была заявлена 1829 долларов (без учета трансфера в Москву).

— К перелету с пересадками мы были готовы, потому что прямых рейсов на остров пока нет. Чтобы добраться до Хайнаня, мы должны были лететь так: Минск — Москва, Москва — Циндао, Циндао — Санья. Получалось около полутора суток в пути, но потом еще десять дней отдыха. Нас все устроило.

Супруги запланировали отпуска и стали ждать вылета. Но за три дня до старта турагент сообщила, что рейс отменяется.

— Нам предложили два варианта. Пересадка на другой рейс и сокращение времени отдыха на несколько дней (с компенсацией за неиспользованные ночи в отелях) или же полный возврат денег за тур, но в течение 90 дней. Новость для нас оказалась крайне неприятной. Во-первых, мы самостоятельно уже купили билеты до Москвы у «Аэрофлота» и поменять их можно было только с доплатой 200 долларов. Во-вторых, деньги за тур мы могли получить только в течение 90 дней, а это означало, что наш отпуск срывается. Прилично понервничав, мы решили все-таки полететь на меньшее количество дней.

В итоге туристы вылетели позже и почти двое суток провели в пути. И первый полноценный день отпуска у них ушел на то, чтобы выспаться после мучительного перелета.

— В сухом остатке у нас получилось всего семь дней отдыха вместо изначальных 11, так как обратно вылет был ранний — и этот день тоже выпал. Какой вывод я сделала? Планируя отпуск на Хайнане, учитывайте, что чартерных рейсов сейчас нет. Туроператоры покупают отдельно авиабилеты на регулярные рейсы и отдельно бронируют отели. Никто не может дать гарантий, что вы прилетите в те даты, на которые запланировали отпуск. Моя коллега, которая летела на неделю раньше нас, столкнулась с задержкой рейса до Пекина и пропустила следующий до Саньи. Эти вопросы пришлось решать самостоятельно с авиакомпанией — турагент вряд ли сможет помочь. И учитывайте, что в Китае мало кто говорит на английском! Объясняться приходится жестами или через переводчик в телефоне. Поэтому я советую отдых сюда планировать самостоятельно и быть готовыми к накладкам.

Еще один момент, на котором остановилась Снежана, — это отельная база. Из-за долгого локдауна многие отели на Хайнане сейчас выглядят не очень презентабельно.

— Наш турагент говорила, что мы сделали прекрасный выбор по отелю. Но попав в номер, мы были шокированы: стены, двери, мебель — все поцарапанное и старое, зеркало в каких-то пятнах, раковина в ванной протекает, напор воды из душа очень слабый, в номере ужасный запах сырости. Это отель категории пять звезд. Поэтому очень важно искать свежие отзывы об отелях, которые вам предлагают, — советует путешественница.

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