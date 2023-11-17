Украинские пограничники сделали полтора десятка оккупантов «небоеспособными»
- 17.11.2023, 17:38
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Видеофакт.
Пограничники бригады «Стальная граница» на сватовском направлении отбили атаку пехоты оккупантов, которая пыталась штурмовать украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в Сети опубликована видеозапись, на которой беспилотник снял результат боевого столкновения. На записи видно, что полтора десятка оккупантов не смогли покинуть поля боя – часть из них тяжело ранены, а часть – ликвидированы.
«На видео последствия неудачного штурма российскими войсками наших позиций на Сватовском направлении. Пограничники бригады Гвардии Наступления «Стальной границы» во время отражения вражеского штурма уничтожили десять оккупантов, а около двух десятков - «трехсотые», - пишет в комментарии автор публикации.