Таможенники под Гродно изъяли необычную контрабанду 1 17.11.2023, 17:47

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Среди «серых» товаров оказались кеды «как у Лукашенко».

Коммерческий груз на сумму более 200 тысяч рублей пытались ввезти в Беларусь под видом товаров для личного пользования. Нарушение пресекли таможенники, сообщил Государственный таможенный комитет.

Как уточнили в ведомстве, товары были розданы мелкими частями третьим лицам перед пересечением границы. Таким образом владелец груза пытался избежать уплаты таможенных платежей.

Судя по опубликованным пресс-службой таможни фотографиям, среди «серых» товаров, которые таким образом пытались ввезти в Беларусь, были и кроссовки Nike Air Force 1, в которых в сентябре 2021 года появлялся на публике Александр Лукашенко.

«Выявлено нарушение при проведении спецмероприятия, во время которого таможенники остановили движение автомобиля Mercedes-Benz. В нем находилось более 2 тысяч единиц автозапчастей, обуви, мебельной фурнитуры и других товаров. Какие-либо документы на перемещаемый груз у водителя отсутствовали», — пояснили в ГТК.

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