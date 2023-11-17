Полковник ВСУ: Чтобы прекратилась война, должно произойти пять вещей 17.11.2023, 17:54

Как будет развиваться ситуация на восточном плацдарме.

Война России против Украины – это больше, чем просто война. Это экзистенциальный конфликт бывшей «империи» со страной, которую она считает своей и априоры не может признать в качестве самостоятельного государства. Если Украина проиграет, украинцев ждет геноцид. Именно поэтому, чтобы эта война закончилась, недостаточно просто прекратить боевые действия. Должны произойти пять вещей, первая из которых – развал Российской Федерации.

Что касается происходящего в ближайшие месяцы, то с уверенностью можно прогнозировать масштабные ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, что также нужно рассматривать в контексте геноцида украинцев. Вопрос лишь в том, постараются ли российские оккупанты побить собственный прошлогодний «рекорд» по количеству одновременно выпущенных ракет. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– Глава ГУР генерал Буданов предупредил, что война России против Украины может быть очень длительной. В частности, потому, что любая война должна заканчиваться мирным соглашением, но в случае с Россией такой возможности может и не быть. Считаете ли вы, что опасность войны, которая будет длиться годами, существует? Если да, то в чем главная причина?

– Да, есть такая опасность. Эта война экзистенциальна. Российская империя невозможна без Украины. Не-воз-мож-на. Россияне никогда не смирятся с тем, что будет существовать независимое украинское государство – процветающее, демократическое, отдельное от них. Вся российская идентичность – это империя.

Российская империя началась с печально известной Переяславской рады 1654 года, и с тех пор они возникли как государство. Украинец Феофан Прокопович написал им алфавит, украинцы построили им ракетную школу и вообще строителями Российской империи являются украинцы.

«Киев – мать городов русских», «Сердце Руси бьется в Киеве»... Они не могут принять философию того, что мы независимое государство. Это невозможно. Они начали эту войну только потому, что поняли, что Украина окончательно от них отрывается, а если да, то у них остался один-единственный аргумент, называемый войной.

А что такое война? По словам Карла Клаузевица, это продолжение политики насильственными методами. Пока тот режим, который есть в Российской Федерации, существует, – а выглядит так, что он будет существовать, – мы обречены с ними воевать.

Для того чтобы мы перестали с ними воевать, должно произойти пять вещей. Первое – Российская Федерация распадается на 25-30 государств. Второе – у них забирают ядерное оружие. Третье – их отсекают от нефти и газа. Четвертое – мы вступаем в НАТО. Пятое – как минимум 60 лет российская нация проходит так называемую санацию, то есть очищение, как это проходили нацисты.

Назовите хотя бы один из существующих сегодня пунктов? Нет ни одного.

Потому вариантов у нас нет, либо мы их, либо они нас. Точка. Они показали, что с нами будет, если мы проигрываем. Буча, Ирпень, Бородянка, Изюм. На днях снова удар по многоэтажке тяжелой ракетой. Если вы думаете, что это ошибка, то вы живете в огромных иллюзиях. Это никакая не ошибка, это заведомо продуманный акт уничтожения украинцев.

Если мы проиграем, нам устроят следующий геноцид. Он будет в обязательном порядке. Точка.

Как долго продлится эта фаза войны, я не знаю. И никто не знает на планете Земля, ни один человек. Это неизвестно.

– Переходим к текущей ситуации на фронте. По информации военной разведки, враг накопил более 800 точных ракет, среди которых «Калибры», «Искандеры» и т.д. Практически все аналитики считают, что это подготовка к масштабным ударам по объектам нашей энергетической инфраструктуры. Предполагаете ли вы, что может быть другая цель применения этого множества ракет?

– Давайте пойдем от противного. Какая может быть другая цель, кроме инфраструктуры? Почему они еще могут бить? Вдоль линии разграничения идут бои, независимо от того, накопили ли они крылатые ракеты или нет. Кто в здравом уме крылатыми ракетами, которые стоят 16 миллионов долларов, будет бить по окопам? Крылатые ракеты для того и придуманы, чтобы бить на дальние расстояния по объектам, которые чувствительны для всего государства, а не только для зоны боевых действий.

Поэтому будут бить, не имею в этом ни малейшего сомнения. Вопрос лишь в том, повторят ли прошлогодний рекорд декабря месяца, 236 ракет за один раз, вопрос, повторят ли первый день широкомасштабного вторжения, когда было выпущено 120 ракет. С тех пор такого не было.

Что им остается? Русские мыслят очень просто и логично. Если украинцев нельзя заставить вернуться к ним, обратно в Россию, значит, надо уничтожать. Что именно? В зимний период лучше уничтожать инфраструктуру, чтобы украинцы мерзли, страдали от холода и т.д. Они считают, что поэтому мы будем расшатывать свое собственное правительство и потребовать сесть с ними за стол переговоров. Вот и все. Элементарно проста психология террориста. Здесь нечего разгадывать.

– Как вы считаете, могут ли активные боевые действия из-за погодных условий сместиться на юг нашей страны? Ваш прогноз относительно Авдеевки, Купянска, Марьинки.

– Мой прогноз относительно большого восточного плацдарма. Я не знаю, какая точка будет самой важной. Понимаем, что Путин приказал выходить на административные границы Донетчины и Луганщины. Авдеевка, Марьинка, Бахмут, Лимано-Купянское направление – это все одна огромная дуга. Это как раз и есть границы этих двух областей.

Удастся ли им? Пока что события разворачиваются по нашему сценарию. Под Авдеевкой больше месяца ведутся свирепые бои, но они не могут достичь этой цели. Как будет дальше – увидим. Разумеется, так вечно продолжаться не будет. Обязательно чаши весов склонятся в чью-то сторону, вопрос только, в чью. Надо делать все возможное, чтобы в нашу сторону.

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