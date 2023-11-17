закрыть
17 ноября 2023, пятница, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В подвале церкви под Кобрином нашли останки 20 человек

  • 17.11.2023, 18:01
В подвале церкви под Кобрином нашли останки 20 человек

Среди них 13 детей.

В подвале Свято-Покровской церкви в деревне Буховичи Кобринского района нашли останки 20 человек, среди них 13 детей. Об этом сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Медико-криминалистическая экспертиза установила, что захоронению больше 80 лет. Эксперты не нашли на останках признаков применения огнестрельного оружия.

В пресс-релизе говорится, что останки на территории церкви находят не впервые. В прошлом году во время ремонта в земле обнаружили кости. В этот раз прихожане нашли останки, когда помогали раскапывать земляной пол в подвале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук