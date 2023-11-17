В подвале церкви под Кобрином нашли останки 20 человек 17.11.2023, 18:01

Среди них 13 детей.

В подвале Свято-Покровской церкви в деревне Буховичи Кобринского района нашли останки 20 человек, среди них 13 детей. Об этом сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Медико-криминалистическая экспертиза установила, что захоронению больше 80 лет. Эксперты не нашли на останках признаков применения огнестрельного оружия.

В пресс-релизе говорится, что останки на территории церкви находят не впервые. В прошлом году во время ремонта в земле обнаружили кости. В этот раз прихожане нашли останки, когда помогали раскапывать земляной пол в подвале.

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