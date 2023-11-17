Япония настаивает на своем праве на Курильские острова 8 17.11.2023, 18:19

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В Токио сделали заявление.

Япония продолжает настаивать на своем праве на Курильские острова, которые СССР захватил во время Второй мировой войны. Спорные острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи РФ считает частью Сахалинской области, а японские власти включают их в состав округа Немуро префектуры Хоккайдо.

В очередной раз о распространении суверенитета Японии на эти острова заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, пишет obozrevatel.com.

С момента окончания Второй мировой войны между Японией и СССР, а теперь и РФ, так и не был подписан мирный договор. Камнем преткновения остается территориальная принадлежность четырех островов на Курилах: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Япония считает их оккупированными и последовательно заявляет о суверенитете Японии над этими островами.

В очередной раз 14 ноября это подтвердил генсек японского правительства.

«Северные территории – это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны, исконная территория нашей страны. В позиции правительства Японии изменений нет. Предметом переговоров о мирном договоре является территориальная принадлежность четырех островов – это последовательная позиция нашей страны», – заявил Хирокадзу Мацуно во время общения со СМИ в Токио.

Пять лет назад тогдашний премьер Японии Синдо Абэ в Сингапуре встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждался вопрос ускорения переговорного процесса по мирному договору на основании Совместной декларации 1956 года, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан. Однако передача так и не произошла.

К тому же Япония настаивает на возвращении всех территорий, которые она считает оккупированными.

«По договоренностям, достигнутым в Сингапуре, как и по другим более ранним соглашениям, мы вели упорные переговоры на основе курса по проблеме северных территорий на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с учетом достигнутых между двумя странами соглашений и документов. Из-за нападения России на Украину сейчас не та ситуация, когда можно было бы говорить что-то конкретное о переговорах по мирному договору, но правительство продолжает придерживаться позиции о решении проблемы северных территорий и заключении мирного договора», – заявил Хирокадзу Мацуно.

На Курильских островах (а это 20 крупных и более 30 мелких островов на протяжении 1300 км между японским Хоккайдо и российской Камчаткой) проживает около 20 тысяч человек, большинство из них прибывают, чтобы работать вахтовым методом. Эти люди практически отрезаны от мира: выехать на «большую землю» могут только на пароме, который раз в неделю ходит на остров Сахалин. Авиарейсы не совершаются из-за дороговизны. Да и с коммуникациями на островах все плохо: люди практически лишены доступа к интернету и мобильной связи, а общая протяженность асфальтированных дорог там составляет 13 км.

При этом на шельфе Охотского моря, которое архипелаг вулканических островов отделяет от северной части Тихого океана, имеются огромные запасы углеводородов. И Россия, пользуясь оккупацией Курил, монополизировала эксплуатацию бассейна Охотского моря, хотя еще относительно недавно его центральная часть была международными водами.

Если Япония вернет контроль над островами, она сможет добывать углеводороды и пользоваться ресурсами Охотского моря.

Кроме того, на острове Итуруп сконцентрированы третьи по величине запасы чрезвычайно редкого металла рения, используемого в производстве ракетной техники и авиастроении.

Южные острова Курильской гряды, принадлежавшие ранее Японии, советские войска оккупировали в 1945 году, а уже в 1946 году СССР в одностороннем порядке включил Курилы и Южный Сахалин в свой состав. Японское население, проживавшее на этих территориях, было депортировано на Хоккайдо.

Япония не признала суверенитета России над этими островами и считает их своими. РФ, объявившая себя правопреемником Союза, считает, что острова принадлежат ей на основании договоренностей союзников в ходе Второй мировой войны.

Спустя почти 80 лет после окончания Второй мировой войны мирный договор между Японией и Россией так и не был подписан. А разрешение спора в международных судах РФ блокирует. Безрезультатными оказались также переговоры Токио с Москвой как во времена правления Бориса Ельцина, так и в период при Путине.

При этом для РФ в социальном отношении Курилы никакого значения не имеют. Государство-агрессор рассматривает их исключительно как военно-политический объект. К примеру, в 2017 году РФ разместила там дополнительную армейскую дивизию, что вызвало протест Японии.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в Японии с новой силой взялись отстаивать свое право на острова. 28 февраля 2022 года в Токио заявили, что РФ оккупирует южную часть Курильских островов, что является таким же грубым нарушением международного права, как и агрессия против Украины.

7 октября Верховная Рада Украины признала Курильские острова оккупированными Россией.

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