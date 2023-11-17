Суд ООН обязал Азербайджан гарантировать безопасное возвращение армян в Карабах 2 17.11.2023, 18:37

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И отчитаться о выполнении этого решения в течение восьми недель.

Международный суд ООН в пятницу объявил промежуточное решение по иску Армении против Азербайджана, обязав последний гарантировать безопасное возвращение этнических армян в Нагорный Карабах, если они захотят это сделать.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в опубликованном решении суда.

Международный суд ООН указал, что Азербайджан как участник Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должен гарантировать возвращение людей, которые покинули Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желают туда вернуться, «в безопасный, беспрепятственный и быстрый способ».

Тем армянам, которые остались в Карабахе или вернутся туда, Баку должен гарантировать их права и не подвергать «применению силы или запугиванию, которые могут заставить их к бегству», говорится в промежуточном решении.

Суд ООН также обязал Азербайджан гарантировать права на имущество и другие закрепленные в документах права армянскому населению Нагорного Карабаха, а в течение восьми недель – отчитаться о выполнении этого решения.

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