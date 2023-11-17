Похолодание и небольшой снег: прогноз погоды на выходные

Похолодание и небольшой снег: прогноз погоды на выходные1
- 17.11.2023, 18:45
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Понижение температуры продолжится.
На предстоящих выходных продолжится понижение температуры, на воскресенье прогнозируют снег, но не повсеместно.
По информации Могилевоблгидромета, 18 ноября облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5..-7°С, днем -1..-3°С.
19 ноября облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью -4..-6°С, днем -2..-4°С.
20 ноября облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью -4..-6°С, днем -2..-4°С.