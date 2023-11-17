«Меня прошибло холодным потом»: водитель с семьей попал в опасную ловушку на МКАД 8 17.11.2023, 19:06

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Каждый рискует так же.

МКАД — очень особенная история для Минска. Скорости на этой дороге загородные — под сотню, а плотность потока городская. В таких условиях даже относительно мелкая неприятность грозит стать причиной серьезной аварии — такое случалось не раз. Читатель «Онлайнера» Алексей на своем примере показал, что в ловушке в любой момент может оказаться каждый.

Выходной день, вечернее время, кольцевая не слишком загружена. Алексей со своей семьей едет в средней полосе, проезжает Сухарево. Видимость неплохая, на хвосте ни у кого не висит — что может пойти не так?

— Вдруг машины одна за другой перестроились из второй полосы в третью, а передо мной резко оказался стоящий на «аварийке» Peugeot. Экстренное торможение, и все равно до последнего казалось, что столкновения не избежать, — рассказал корреспонденту Onlíner водитель. — Очень повезло: я остановился в полуметре от этого Peugeot. Дорога была мокрой, может, зимняя резина помогла.

Но остановиться — это половина дела. Самые резонансные аварии на МКАД этой осенью происходили как раз после остановки автомобилей в полосе движения. Ведь сзади едет поток, и водители точно так же могут не подозревать, что в полосе препятствие.

— Я понимал, что надо как можно скорее оттуда уезжать. И в зеркало заднего вида замечаю грузовик в своей полосе. Тут меня прошибло холодным потом, я в курсе многочисленных трагических случаев с участием грузовиков на МКАД. Хотел было даже рвануть в третью полосу, наперерез двигавшемуся там авто, но удержался по какой-то причине. В зеркало увидел, как грузовик резко перестроился в третий ряд, его даже качнуло сильно, но он объехал нас. Только после этого я смог перестроиться и объехать стоящую машину, — говорит собеседник.

Потом отходили от шока, обсуждали ситуацию.

— Я в который раз задался вопросом: как правильно и безопасно действовать в такой ситуации, когда ты был вынужден остановиться на МКАД, особенно во второй или третьей полосе? По правилам же надо выставить знак аварийной остановки в 15 метрах. Но как это сделать, если просто выход из своего авто может быть смертельно опасен? Остается сидеть и ждать внутри машины, надеясь, что тебя не протаранит какой-нибудь грузовик. От такой безысходности очень страшно, — признается водитель.

Давайте вспомним обстоятельства тех самых ДТП, которые шокировали всех этой осенью.

25 октября после мелкого ДТП на кольцевой участники вышли из автомобилей, и их сбил двигавшийся следом грузовик. Погибли молодые супруги. Двое детей и водитель другой машины попали в больницу.

На следующий день микроавтобус Volkswagen врезался в грузовик, стоявший в средней полосе. Наши читатели утверждали, что грузовой автомобиль оставался там без движения около 1,5 часа до того, как произошла авария.

Всякий раз серьезные происшествия на МКАД заставляют специалистов в области безопасности движения возвращаться к вопросу необходимости внедрения на Минской кольцевой системы оповещения водителей. Она могла бы представлять собой несколько электронных табло над дорогой. На таком табло можно указывать маршрут объезда и причину затора. В планах было запустить и мобильное приложение, через которое водители могли бы узнавать о каких-либо инцидентах на МКАД. Была разработана концепция этого проекта, техническое задание и бизнес-план. Тем не менее процесс внедрения такой системы «завис».

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